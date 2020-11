Diretta Palermo Turris/ Streaming video tv: esame di maturità per entrambe (Serie C)

DIRETTA PALERMO TURRIS: SFIDA TRA NEOPROMOSSE

Palermo Turris, che viene diretta dal signor Simone Galipò, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre: allo stadio Renzo Barbera si recupera per la sesta giornata nel girone C della Serie C 2020-2021. I rosanero sono in netta ripresa, e in questa sfida tra due neopromosse hanno la possibilità di rientrare in zona playoff dopo un inizio ondeggiante: la vittoria interna sulla Paganese ha preceduto il turno di sosta per la squadra di Roberto Boscaglia, che era inserita nel lotto delle potenziali favorite per la promozione e ora vuole confermare quelle ambizioni avendo anche battuto il Potenza in un altro recupero. La Turris però si è dimostrata matricola terribile: qualche alto e basso di troppo ma un ottimo rendimento che l’ha già portata a sfidare le prime della classe, la salvezza sembra archiviata e nell’ultimo turno è arrivato un pareggio sul campo del Catania. Sarà particolarmente interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Palermo Turris; aspettando che le due squadre scendano in campo possiamo fare una rapida analisi sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PALERMO TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Palermo Turris: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TURRIS

Palermo Turris viene affrontata da Boscaglia con un 4-2-3-1 che potrebbe ricalcare le scelte di mercoledì scorso: secondo questa ipotesi dunque vedremo Pelagotti protetto da due centrali difensivi come Peretti e Marconi, qui forse l’unico cambio con Accardi pronto a fare il titolare. Almici e Crivello sulle fasce laterali, poi una cerniera mediana con Odjer che fa coppia con Broh e una linea di trequartisti che potrebbero essere Mamadou Kanoute e Floriano come esterni e Rauti che andrà a giostrare alle spalle della prima punta Saraniti. Per la Turris di Francesco Fabiano la difesa è a tre, composta da Rainone, Di Nunzio e Lorenzini a protezione del portiere Abagnale, e due esterni che partono dal centrocampo e dovrebbero essere Da Dalt e Esempio, con il possibile inserimento di D’Ignazio a sinistra. Raffaele Fabiano cerca spazio in mezzo ma Daniele Franco e Tascone restano favoriti, così come Giannone e Romano che dovrebbero essere i due trequartisti a supporto del centravanti. Qui un possibile avvicendamento, con Fabio Longo in luogo di Pandolfi.

QUOTE E PRONOSTICO

Palermo Turris è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,77 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 3,40 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la giocata con questo bookmaker.



