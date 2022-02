DIRETTA/ Palermo Turris video streaming tv: colpaccio campano l’anno scorso

DIRETTA PALERMO TURRIS: TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui numeri della diretta di Palermo Turris. Le due squadre si sono affrontate finora appena tre volte considerando anche le gare disputate a campi invertiti. L’unica gara disputata al Renzo Barbera ci riporta indietro alla scorsa stagione, la prima nella quale le due squadre si trovarono nello stesso campionato. Il match in questione, disputato nel novembre del 2020, terminò col risultato di 0-1. Fu un match decisamente equilibrato deciso da un gol di Pandolfi al minuto 94.

Al ritorno in casa della Turris fu il Palermo a imporsi col risultato di 2-1. In mezzo alla doppietta di Lucca aveva pareggiato momentaneamente Romano. Il match di quest’anno all’andata è stata una goleada per la Turris in grado di vincere 3-0. Dopo oltre mezz’ora di equilibrio la squadra di casa in poco meno di dieci minuti calava due jolly con Santaniello e Leonetti. Nel finale partecipava alla festa anche Pavone entrato in campo nel frattempo al posto di Giannone. Come andrà a finire la gara oggi? (Matteo Fantozzi)

DIRETTA PALERMO TURRIS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Turris è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

I ROSANERO DEVONO STARE ATTENTI!

Palermo Turris, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Voglia di riscatto per entrambe le formazioni: dopo la scossa ricevuta dall’arrivo di Silvio Baldini in panchina il Palermo si è ritrovato a fare i conti con i difetti di sempre, crollando a Foggia con un 4-1 che ha messo in luce davvero una grande quantità di lacune difensive da parte della formazione rosanero.

Dopo essere stata a lungo la rivelazione del campionato, invece, sta lentamente calando il rendimento della Turris che nell’ultimo match casalingo contro la capolista Bari ha subito la quarta sconfitta consecutiva, scivolando al settimo posto e mettendo per ora nel cassetto le velleità di un piazzamento sul podio in classifica. All’andata una delle più belle partite della stagione dei Corallini che hanno battuto 3-0 il Palermo, che ha perso 0-1 anche l’ultimo precedente allo stadio Barbera il 25 novembre 2020.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Palermo Turris, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Silvio Baldini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Massolo; Doda, Somma, Marconi, Giron; De Rose, Odjer; Felici, Luperini, Valente; Soleri. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Abagnale; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone, Franco, Loreto; Giannone, Santaniello, Leonetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Turris, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.



