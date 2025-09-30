Diretta Palermo Venezia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di Serie B.

DIRETTA PALERMO VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo ora all’angolo delle statistiche per la diretta di Palermo Venezia, il fischio di inizio è alle porte ma abbiamo ancora qualche minuto per capire chi tra queste due compagini può o meno avere il favore del pronostico dalla propria parte. Vediamo insieme un po’ di dati quindi. I rosanero hanno una percentuale di passaggi completati dell’82%, con circa 420 palloni giocati a gara: squadra che cerca la manovra e ama allargare il campo. Il Venezia, invece, viaggia al 76%, ma con più verticalità: in media prova 15 conclusioni a partita, cinque in porta, a fronte delle 12 (quattro in porta) del Palermo.

DIRETTA/ Venezia Spezia (risultato finale 2-0), bella vittoria per i veneti (Serie B, 27 settembre 2025)

Differenze anche sui cartellini: i siciliani subiscono pochi gialli (2 a gara), mentre i lagunari arrivano quasi a 3.5, spesso per interventi aggressivi in pressing. Equilibrio anche nei corner: entrambi guadagnano circa cinque a gara ma ne concedono quasi altrettanti, segno di difese che lasciano spazi. Ci sarà da divertirsi e potrete leggere il commento live alla diretta di Palermo Venezia proprio su questa pagina, vi basterà aggiornarla perciò via al commento live della diretta di Palermo Venezia, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Cesena Palermo (risultato finale 1-1): Bani risponde a Blesa (Serie B, 27 settembre 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA PALERMO VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Palermo Venezia non è disponibile sui canali della nostra tv, ma potrete comunque seguire la partita su DAZN e LaBChannel con il servizio di diretta streaming video.

PALERMO VENEZIA: ROSANERO PER LANCIARSI!

Non vediamo l’ora che la diretta Palermo Venezia prenda il via, perché questa partita di martedì 30 settembre, alle ore 20:30 e valida per la sesta giornata di Serie B 2025-2026, è una sfida tra due squadre che potenzialmente sono dirette avversarie per la promozione, anche se al momento non è così.

Il Palermo sta confermando i suoi propositi: ancora imbattuto, forte di tre vittorie e due pareggi, sabato scorso ha pareggiato a Cesena ma in ogni caso la compagine di Pippo Inzaghi occupa già il secondo posto in classifica e aspetta un calo del Modena o comunque di prendere finalmente lo slancio giusto.

DIRETTA/ Verona Venezia (risultato finale 4-5 d.c.r): gli ospiti passano il turno (24 settembre 2025)

Ha faticato maggiormente il Venezia, che si è tolto una bella soddisfazione in Coppa Italia, eliminando il Verona e raggiungendo gli ottavi, ma in questa Serie B ha ottenuto 8 punti perdendo in casa contro il Cesena, salvo poi rifarsi sempre al Penzo dove è riuscito a superare lo Spezia.

Da vedere allora se la vittoria nel fine settimana possa servire ai lagunari per prendere ritmo e migliorare la propria situazione, intanto con questa diretta Palermo Venezia entriamo davvero nel vivo e andiamo a studiare il modo in cui le due squadre potrebbero essere schierate in campo al Renzo Barbera.

PALERMO VENEZIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Non sono poche le alternative a disposizione di Pippo Inzaghi per la diretta Palermo Venezia: il modulo intanto rimane un 3-4-2-1 nel quale Pierozzi, Ceccaroni e Mattia Bani proteggono il portiere Joronen, uno degli ex di questa sfida al pari di Pohjanpalo che dovrebbe rimanere il centravanti. Il capitano Brunori però potrebbe essere impiegato sulla trequarti, in luogo di uno tra Palumbo (che può scalare a centrocampo) e Le Douaron; in mezzo ci sono sempre Segre e Claudio Gomes ma anche le opzioni Blin e Vasic, sugli esterni invece il Palermo dovrebbe confermare sia Gyasi che Augello.

Gioca in modo molto simile Giovanni Stroppa, ma nel suo Venezia ci sono tre uomini nel settore nevralgico con Issa Doumbia e Kike Pérez che possono affiancare Busio, occhoi anche a Bohinen ricordando che Duncan è ancora squalificato. Korac e Svoboda possono completare la difesa con Sverko a protezione di Filip Stankovic; sulle corsie si candida Hainaut a destra e allora Bjarkason può tornare a coprire la sinistra scalzando Haps, mentre il tandem offensivo potrebbe essere composto ancora una volta da Compagnon e Adorante ma con Fila e Pietrelli che sperano in una maglia per il big match.

PRONOSTICO E QUOTE PALERMO VENEZIA

La diretta Palermo Venezia è stata valutata anche dai bookmaker, in particolare la Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria dei rosanero, che sono favoriti, ha un valore corrispondente a 2,05 volte la somma sul tavolo, mentre il segno 2 che regola l’affermazione dei lagunari vi farebbe guadagnare una cifra equivalente a 3,45 volte la posta in palio. Con l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte quella che sarà stata la giocata.