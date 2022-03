Diretta/ Palermo Vibonese streaming video tv: rosanero all’assalto (Serie C)

DIRETTA PALERMO VIBONESE: FACILE PER I ROSANERO!

Palermo Vibonese, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Rosanero all’assalto dei tre punti contro l’ultima della classe dopo la sconfitta in casa della Virtus Francavilla che ha avuto il sapore di un altro esame di maturità mancato per la formazione siciliana. Palermo ancora sesto in classifica ma la rincorsa alle prime tre piazze sembra al momento proibitiva.

La Vibonese dal canto suo perdendo in casa contro il Messina è incappata nella sua quarta sconfitta consecutiva ed è sempre più inchiodata al fondo della classifica, ora a -7 dal penultimo posto e con lo spettro della retrocessione diretta che si avvicina. Nel match d’andata Palermo corsaro sul campo della Vibonese, 1-3 per i rosanero il risultato finale con doppietta di Fella e gol di Soleri. Ultimo precedente a Palermo tra le due squadre datato 10 aprile 2021, 0-0 il risultato finale.

DIRETTA PALERMO VIBONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Palermo Vibonese di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO VIBONESE

Le probabili formazioni della diretta Palermo Vibonese, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Silvio Baldini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pelagotti; Doda, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Felici; Brunori. Risponderà la Vibonese allenata da Nevio Orlandi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marson; Risaliti, Suagher, Carosso; Corsi, Gelonese, Cattaneo, Bellini, Mahrous; Volpe, Sorrentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Vibonese ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Vibonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.



