Diretta Palermo Virtus Francavilla/ Streaming video tv: sfida bollente al Barbera

DIRETTA PALERMO VIRTUS FRANCAVILLA: BIG MATCH IN TERRA SICILIANA

Palermo Virtus Francavilla, in diretta dallo stadio Barbera di Palermo, è la partita in programma oggi, domenica 17 gennaio 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 12.30. E’ dunque con la diretta tra Palermo e Virtus Francavilla, lunch match di prestigio che diamo il via alla 19^ giornata del campionato della Serie C per il girone C: pronti in campo oggi due formazioni che stanno vivendo un momento positivo ma delicato circa al centro della graduatoria del gruppo e sicuramente motivatissimi a fare propri i tre punti messi oggi in palio. Nutrono infatti grandi ambizioni i siciliani di Mister Boscaglia che puntano a riconfermarsi come squadra da play off anche oggi: il Palermo è poi di ritorno dal successo sulla Cavese, vittoria che gli ha permesso di stabilirsi alla nona posizione della classifica. Ma chiaramente per scalare la vetta serve dare ancora il massimo, a partire dalla sfida odierna con la Virtus, match che pure potrebbe rivelasi veramente insidioso per i padroni di casa.

La squadra pugliese è infatti formazione ben in forma: lo dimostrano i tanti risultati utili messi alle spalle dai ragazzi di Mister Trocini, sia in chiusura del 2020 che per l’anno nuovo. La Virtus Francavilla, pur essendo club in netta crescita, pure staziona ancora ad appena la 12^ piazza della graduatoria: occorre dunque anche oggi vincere per scalare la classifica e trovare un piazzamento meglio corrispondente alle grandi ambizioni della società. Prepariamoci dunque a una diretta tra Palermo e Virtus Francavilla davvero esplosiva.

DIRETTA PALERMO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Virtus Francavilla è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana: appuntamento dunque in pay per view sul canale Sky Sport 254. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido anche l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LE PROBABILI FORMAZIONI PALERMO VIRTUS FRANCAVILLA

Per le probabili formazioni della diretta tra Palermo e Virtus Francavilla, ecco che mister Boscaglia non dovrebbe rinunciare al classico 4-3-3 per disporre i siciliani: pure qui potrebbero accendersi alcuni ballottaggi dal primo minuto. Già in attacco infatti è battaglia tra Lucca e Saraniti (ex del match) per la maglia da titolare: in avanti anche Rauti rischia il posto in favore di Valente, mentre solo Kanoute pare sicuro della propria titolarità. A centrocampo rimane invece indispensabile dal primo minuto Palazzi: Odjer e Luperini saranno le prime scelte per completare il reparto, ma occhio a Martin, a disposizione dalla panchina. In difesa infine il tecnico rosanero dovrebbe affidarsi a Accardi, Lancini, Somma e Crivello: mancherà sicuramente Marconi ancora indisponibile.

Per l’11 della Virtus Francavilla invece Trocini darà seguito al 3-5-2 come modulo, dove pure potrebbero non essere pochi i ballottaggi che si accenderanno anche a poche ore dal match: non scordiamo infatti che oggi il tecnico biancazzurro ha a disposizione una rosa praticamente al completo. Alla vigilia della 19^ giornata, pure Trocini pare ben orientato a scommettere su Vazquez e Puntoriere come prime punte: in corsia dalla mediana saranno comunque di aiuto Nunzella e Giannotti, mentre il reparto a cinque verrà poi completato da Castorani, Franco e Di Cosmo. In difesa pochi i dubbi, almeno per lo schieramento di partenza: Delvino, Pambianchi e Caporale agiranno dal primo minuto davanti al numero 1 Crispino.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 19^ giornata di Serie C vogliamo affidare ai siciliani il favore del pronostico, anche se siamo sicuri che ci attenderà match davvero intenso. Il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 della partita ha fissato a 1.83 il successo del Palermo contro il più alto 4.10 segnato per la vittoria della Virtus Francavilla: il pareggio vale invece 3.40 la posta in palio.



