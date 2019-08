Diretta Palio di Siena 2019/ Streaming video e tv: programma seconda e terza prova

Il Palio di Siena 2019 per il prossimo 16 agosto e dedicato alla Madonna dell’Assunta entra ormai sempre più nel vivo: anche oggi mercoledì 14 agosto infatti i riflettori saranno tutti fissati a Piazza del Campo, punto nevralgico di tutta la manifestazione che ogni anno richiama nella città toscana folle di turisti da tutto il mondo. Secondo il programma ufficiale del Palio di Siena 2019, inalterato, oggi sarà infatti il momento della seconda e terza prova: saranno momenti focali per tutte le dieci contrade che saranno tra i canapi il prossimo 16 agosto per mettere alla prova fantino e cavallo. Ricordiamo quindi subito gli orari della giornata di oggi: già alle ore 9,00 infatti si svolgerà la seconda prova del Palio di Siena 2019, come ingresso tra i canapi delle cavalcature con ordine inverso rispetto a quello della prima prova, che si è svolta solo ieri sera. Solo in serata si tornerà in piazza: alle ore 19,15 infatti si svolgerà la terza prova, con ordine di ingresso tra i canapi dei cavalli secondo l’inverso di quanto accaduto in seconda prova nella mattinata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GIORNATA, PALIO DI SIENA 2019

Ricordiamo che la seconda e terza prova non saranno trasmesse oggi in diretta tv; tuttavia gli appassionati del Palio di Siena 2019 avranno l’opportunità di gustarsi ogni singolo evento di questa significativa giornata del 14 agosto in diretta streaming video grazie al sito della tv locale Canale 3 che darà spazio all’appassionante giornata senese. Tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2019: GLI ABBINAMENTI CAVALLO-CONTRADA

Occhi puntati quindi oggi sulla seconda e terza prova ufficiale in vista del Palio di Siena 2019 dedicato alla Madonna dell’Assunta. Ci attendono quindi due momenti decisivi per affinare il feeling tra fantino e cavallo, dopo che la sorte ieri ha formato gli abbinamenti contrada-cavallo tramite la cerimonia del sorteggio. Ieri infatti prima della prima prova si sono svolte le batterie dopo le quali nella Tratta, i dieci capitani hanno selezionato i dieci cavalli per il palio del 16 agosto: è stato poi il sindaco di Siena tramite il sorteggio alla cieca a fissare gli abbinamenti. Ecco quindi le coppie che anche oggi vedremo tra i canapi dopo il primo assaggio di ieri: tra i big del lotto ecco che Violenta da Clodia sarà montata dal fantino della Torre, mentre la Chiocciola ha trovato in sorteggio Una per tutti. Nella lista vediamo che Tabacco è andata alla Pantera e Schietta è stato sorteggiato per il Bruco: l’Onda ha ricevuto in sorte il famoso Porto Alabe, mentre Unidos è andato all’Oca. Chiudiamo ricordando che Tornada è stato selezionato per il Drago, Oppio è andato all’ìIstrice e Remorex è stato sorteggiato per la contrada della Selva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA