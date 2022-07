Diretta Palio di Siena 2022/ Streaming video La7: orari e prove venerdì 1 luglio

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: OGGI ALTRE DUE PROVE!

Altra giornata ricca al Palio di Siena 2022: si avvicina il momento della carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, ma intanto il percorso che ci condurrà al grande evento è costellato di appuntamenti intermedi, come da tradizione. Venerdì 1 luglio per esempio assisteremo ad altre due prove: alle ore 9:00 scatta la quarta prova, mentre alle ore 19:45 avremo già un momento abbastanza importante perché vivremo la prova generale, che peraltro assegna anche un premio speciale al fantino che riesca a portare a casa la vittoria.

Diretta Palio di Siena 2022/ Il Leocorno vince la terza prova con Volpino e Tempesta

In questo momento, la diretta del Palio di Siena 2022 vive ancora di schermaglie: non siamo arrivati ovviamente alla carriera, ma siamo alla vigilia del grande appuntamento e dunque gli animi iniziano davvero ad essere caldi, senza contare che ovviamente le prove, per quanto possano essere indicative, si svolgono esattamente come la gara e dunque possono già fornire qualche indicazione. Noi adesso ci mettiamo nell’attesa del Palio di Siena 2022 iniziando dalla quarta prova, poi scopriremo anche quello che succederà nel corso della prova generale ma intanto possiamo illustrare più nel dettaglio questa giornata di venerdì 1 luglio.

Diretta Palio di Siena 2022/ Il Valdimontone vince la prima prova! Trionfa Vitzichesu

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del Palio di Siena 2022, per questa edizione dedicata alla Madonna di Provenzano, sarà su La7: l’evento verrà dunque trasmesso in chiaro pur non essendo più appannaggio della televisione di stato, resta però da capire se anche le prove dei giorni precedenti godranno delle immagini in tempo reale. Ad ogni modo, possiamo dire che nel caso ci sarà la garanzia della diretta Palio di Siena 2022 in streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.la7.it.

Cardini “no Palio Siena? Così svuotiamo l’Italia”/ “Paese senza feste è senz’anima”

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta del Palio di Siena 2022 per venerdì 1 luglio dobbiamo innanzitutto riferire che i giorni sono fissi: le due carriere si corrono sempre il 2 luglio e il 16 agosto (al netto di possibili ritardi dovuti all’oscurità o alle condizioni atmosferiche), dunque anche le giornate di accompagnamento e introduzione alle corse sono quelle. Il venerdì è da sempre dedicato a quarta prova e prova generale: la prima, che si corre al mattino, avrà l’ordine di ingresso dei cavalli al canape invertito rispetto alla terza prova (quella del giovedì sera), mentre per la prova generale – chiamata anche quinta prova, semplicemente – l’ordine sarà dettato dal numero d’orecchio del cavallo, per poi venire nuovamente rovesciato quando la mattina del sabato si disputerà la provaccia.

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere la tradizione del Palio di Siena: una serie di tappe fissate nel tempo, con i suoi rituali e le sue tradizioni, e un grande entusiasmo che, in particolare quest’anno, è accentuato dal fatto che nel 2020 e 2021 questa corsa è stata cancellata per gli effetti della pandemia. Ora però siamo pronti a vivere la quarta prova, la diretta del Palio di Siena 2022 sta per tornare a farci compagnia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA