Diretta Palio di Siena 2022/ Streaming video tv, programma seconda e terza prova

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: OGGI LA SECONDA E TERZA PROVA

La diretta del Palio di Siena 2022 si avvicina sempre di più: oggi domenica 14 agosto nella città toscana, in avvicinamento al Palio di Siena che sarà dedicato alla Madonna Assunta come da secolare tradizione il 16 agosto, sarà il giorno della seconda e della terza prova. Cominciamo dunque subito a ricordare il programma di massima di questi due appuntamenti che caratterizzano la diretta del Palio di Siena 2022 nel penultimo giorno prima del 16 agosto, finalmente le festività del Ferragosto tornano ad essere caratterizzate dal Palio di Siena dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia di Coronavirus.

Alle ore 9.00 del mattino scatterà la seconda prova, con ingresso al canape nell’ordine inverso rispetto a quello della prima prova che in realtà non è stata disputata ieri sera, nella giornata che è stata caratterizzata anche dalla Tratta e dall’Assegnazione. In serata, per la precisione alle ore 19.15, sarà invece attesa la terza prova verso il Palio di Siena 2022. In questo caso, l’ingresso al canape avverrà secondo l’ordine di estrazione avvenuto nell’assegnazione dei cavalli.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del Palio di Siena 2022 da quest’anno è garantita da La7, anche se questo vale per l’evento del 16 agosto e non per i giorni precedenti. Martedì sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà accessibile visitando il sito www.la7.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Per ora, ricordiamo che tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

PALIO DI SIENA 2022: IL SECONDO GIORNO

Ci avviciniamo dunque a grandi passi alla diretta del Palio di Siena 2022. La corsa dedicata alla Madonna Assunta sarà martedì 16 agosto, ma nei giorni precedenti ovviamente ci sono le varie prove e i momenti che scandiranno i passi verso la carriera, naturalmente con un sapore speciale in questa occasione dopo la pandemia. Si parla dei “Quattro giorni” del Palio di Siena, sia quello del 2 luglio sia quello del 16 agosto: oggi siamo al secondo, che è speculare al 30 giugno per quanto riguarda il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano. Già in precedenza è stato svelato il Drappellone, che ogni anno viene realizzato da un artista diverso e sarà consegnato alla contrada vincitrice, ma naturalmente con gli appuntamenti di questi giorni Siena entra in clima Palio, un evento unico al mondo.

L’Assegnazione ha abbinato ieri i 10 cavalli scelti alle contrade in gara anche se ieri sera è stata annullata la prima prova in Piazza del Campo verso la diretta del Palio di Siena 2022, oggi però saranno ben due le occasioni per scendere in pista e l’adrenalina comincia a salire. Da una parte è importante affinare l’intesa nel binomio fantino-cavallo, dall’altra c’è sempre la cautela e magari anche la superstizione, spesso nelle prove non si completa nemmeno il percorso. In ogni caso, già dai giorni di avvicinamento il fascino del Palio di Siena è sempre assicurato…











