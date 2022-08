Diretta Palio di Siena 2022/ Streaming video tv: Provaccia e carriera, 16 agosto

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: SI ASSEGNA IL DRAPPELLONE DELL’ASSUNTA!

Il Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta) vive oggi, martedì 16 agosto, il suo giorno culminante: è quello infatti in cui viene assegnato il Drappellone, perché alle ore 19:00 si corre finalmente la carriera con la quale verrà decretata la contrada vincitrice del Palio dell’Assunta, un mese e mezzo dopo aver stabilito che il Drago ha vinto quello dedicato alla Madonna di Provenzano. Prima però ci sarà la Provaccia: ultima prova di questo percorso iniziato sabato (sulla carta: la prima prova è stata annullata) e dunque vedremo quale sarà la condizione dei cavalli che poi torneranno in Piazza del Campo per giocarsi tutto.

La diretta del Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta) ci farà comunque compagnia lungo tutta la giornata: va infatti ricordato che le prove sono due, ma i momenti nei quali si fa festa e ci si avvicina all’assegnazione del Drappellone sono davvero tanti, seguendo un rituale pluricentenario e che va rispettato alla lettera, salvo qualche variazione dettata dalle circostanze. Noi ovviamente non vediamo l’ora che prenda il via la diretta del Palio di Siena 2022, cominciando dalla Provaccia che ci dirà già qualcosa rispetto a quello che poi succederà martedì sera…

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL PALIO DELL’ASSUNTA

La diretta Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta) da quest’anno è garantita da La7, anche se questo vale per l’evento del 16 agosto e non per i giorni precedenti. Martedì sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà accessibile visitando il sito www.la7.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Per ora, ricordiamo che tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

PALIO DI SIENA 2022, PALIO DELL’ASSUNTA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta del Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta): nelle tappe che ci portano alla carriera dell’Assunta bisogna anche ricordare che questo momento di metà agosto manca da ormai tre anni. Era il 2019 quando la Selva vinceva il Drappellone: ancora una volta Giovanni Tittia, che si è poi imposto anche lo scorso luglio, ha portato il suo cavallo davanti a tutti. Poi, è arrivato il Coronavirus o Covid-19 comunque lo si voglia chiamare: la pandemia ha stravolto il mondo e chiaramente il Palio di Siena non ne è stato immune.

Impossibile organizzare un evento in Piazza del Campo con grandi assembramenti: così, se nel 2020 era palese che non si sarebbe corso, anche nell’anno seguente la prudenza ha giustamente avuto la meglio, e così abbiamo avuto ben due edizioni (e un totale di quattro carriere) che sono saltate. Finalmente però la diretta del Palio di Siena 2022 è tornata a farci compagnia lo scorso luglio, e adesso vedremo chi vincerà la carriera dell’Assunta in questo martedì 16 agosto.











