DIRETTA PALIO DI SIENA 2023/ Video streaming La7: al via il corteo! (Madonna dell’Assunta, oggi 16 agosto)

Finalmente ci siamo, la diretta del Palio di Siena 2023 per la Madonna dell’Assunta sta per cominciare con il corteo di apertura. L’anno scorso la carriera di agosto si era corsa con 24 ore di ritardo a causa del maltempo: a vincere era stato il Leocorno con Giovanni Atzeni, e per Tittìa quello era stato il quarto di cinque trionfi consecutivi che inevitabilmente lo hanno posizionato nella leggenda di questo evento. Il cavallo era invece Violenta da Clodia, che un mese e mezzo fa ha timbrato una doppietta personale: è stato lui infatti, replicando l’accoppiata con il fantino Tittìa, a tagliare per primo il traguardo di piazza del Campo per la contrada della Selva.

Se nelle due edizioni precedenti non si era corso a causa del Covid, prima della vittoria del Leocorno il palio dell’Assunta era stato preda… della Selva, il fantino era sempre Tittìa ma questa volta lui al traguardo non ci era arrivato, il suo cavallo Remorex lo aveva disarcionato e poi, scosso, era riuscito a proseguire sino al successo. Di momenti storici potremmo rimanere a parlare per ore, ma adesso è tempo dell’attualità: finalmente è tutto pronto in piazza del Campo, tra sbandieratori e procedure di ingresso al canape non vediamo l’ora di assistere alla carriera dell’Assunta e allora parola alla diretta del Palio di Siena 2023, che sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv del Palio di Siena 2023 sarà garantita per il secondo anno consecutivo su La7, oggi finalmente è il giorno della gara e dunque avremo un appuntamento in chiaro per tutti. Questo mercoledì sarà possibile anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, accessibile visitando il sito www.la7.it. In aggiunta, ricordiamo che tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

PALIO DI SIENA 2023: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Finalmente la grande attesa è terminata: la diretta del Palio di Siena 2023, dopo i giorni dedicati alle prove, vive la gara della Madonna dell’Assunta. Mercoledì 16 agosto si comincia alle ore 19:00, con tutto il rituale di preparazione in piazza del Campo; saranno tre i giri da percorrere, come da tradizione, e alla fine scopriremo anche il vincitore della carriera. Ricordiamo per il momento che le contrade che partecipano al Palio di Siena 2023 per questo 16 agosto sono 10: di diritto Aquila, Bruco, Drago, Istrice, Oca, Pantera e Torre, mentre sono state estratte a sorte Chiocciola, Giraffa e Tartuca.

Di conseguenza non potrà esserci una doppietta della Selva, che si è imposta nel Palio del 2 luglio – quello dedicato alla Madonna di Provenzano – mentre Aquila e Chiocciola potrebbero finalmente togliere quello zero dalla casella delle vittorie nel XXI secolo, con la prima di queste due contrade che è al momento la “nonna”, ovvero quella cui il trionfo in termini generali manca da più tempo. Staremo a vedere: della diretta del Palio di Siena 2023 c’è naturalmente molto da dire, comunque la si voglia girare, e noi adesso iniziamo ad addentrarci nelle ore che precedono la sempre più attesa gara…

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023: RISULTATI E CONTESTO

Mentre aspettiamo l’entusiasmante diretta del Palio di Siena 2023, ricordiamo nel dettaglio quale sia il programma di mercoledì 16 agosto: naturalmente la tradizione non cambia, il giorno della carriera i passi che portano ai tre giri su piazza del Campo restano gli stessi. Alle ore 7:45 la Messa del fantino celebrata nella Cappella della Piazza, poi di nuovo in pista per la Provaccia (ultima prova) che viene così denominata perché, con la gara imminente, cavalli e fantini non sono certo in uno spirito totalmente battagliero. Qui si corre alle 9:00, un’ora e mezza più tardi i capitani di contrada e i fantini si riuniscono per iscrizione e presentazione del giubbetto: parrebbe un momento “minore”, resta comunque importante perché, una volta presentato, il giubbetto non può più essere cambiato. La benedizione di cavalli e fantini avviene nel primo pomeriggio, e introdurrà idealmente il corteo storico che darà il la alla carriera. Per la diretta del Palio di Siena 2023 è tutto pronto, adesso resta realmente solo da aspettare e scoprire più avanti chi taglierà per primo il traguardo nella corsa dedicata alla Madonna dell’Assunta.











