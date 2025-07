Diretta Palio di Siena 2025 streaming video La7: orario e risultato live della carriera del 2 luglio, dedicata alla Madonna di Provenzano.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: ECCO LA CARRIERA DI PROVENZANO!

Finalmente la diretta Palio di Siena 2025 ci conduce a vivere la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano: è mercoledì 2 luglio e dunque il giorno è arrivato, dopo aver vissuto le varie prove con tutto il rituale di avvicinamento al momento più atteso di tutti.

Va ricordato che la diretta Palio di Siena 2025 questa sera scatterà alle ore 19:00, almeno da quando inizieranno i preparativi compreso l’ingresso dei cavalli in Piazza del Campo; prima però avremo la cosiddetta Provaccia, l’ultima che sarebbe la sesta, e qui saremo impegnati alle ore 9:00 della mattina.

Cosa dire allora sulla diretta Palio di Siena 2025? Le varie contrade non stanno nella pelle: ne partecipano dieci, quest’anno abbiamo avuto anche due squalifiche (Aquila e Torre) e le prove hanno dato qualche indicazione di massima, anche se poi ovviamente la carriera può essere totalmente diversa.

Bisognerà percorrere tre giri di Piazza del Campo e a vincere sarà sostanzialmente e ufficialmente il cavallo, che può prendersi il successo anche scosso: non è necessario che sia il fantino a tagliare il traguardo. Dunque queste le premesse, adesso per addentrarci nell’atmosfera presentiamo la giornata.

COME SEGUIRE LA DIRETTA PALIO DI SIENA 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Dicevamo già nei giorni scorsi che la diretta Palio di Siena 2025 sarà coperta da La7 per la carriera della sera; sarà disponibile la diretta streaming video sul sito ufficiale dell’emittente.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: UNA GIORNATA MOLTO LUNGA

Come abbiamo accennato, la diretta Palio di Siena 2025 per questo 2 luglio segue un rituale molto preciso, come del resto tutti i giorni di avvicinamento alla carriera, in questo caso dedicata alla Madonna di Provenzano. Si comincia la mattina: ci sono le prime prove e poi la Provaccia, qui abbiamo anche l’iscrizione ufficiale del fantino (che può sempre cambiare, sino all’ultimo) e la presentazione del suo giubbetto, anche questo un gesto tradizionale forse “minore” ma comunque importante. Si prosegue con la benedizione di cavallo e fantino nel pomeriggio, un momento che si tiene in ciascuna contrada.

Dopo di che inizia il corteo storico che raggiunge Piazza del Campo, la sede della carriera; in serata viene issato il Drappellone, vale a dire il premio che spetta alla contrada vincitrice, ci sarà la sbandierata e quindi lo scoppio del mortaretto che segna l’inizio della corsa. La diretta Palio di Siena 2025 è pronta a entrare nel vivo, l’attesa per scoprire chi sarà a vincerlo è davvero intensa e allora a noi non resta che prepararci nel migliore dei modi, pronti anche noi a vivere tutta la grande giornata dedicata alla Madonna di Provenzano.