Diretta Palio di Siena 2025 streaming video La7: la carriera della Madonna di Provenzano è stata rinviata a giovedì 3 luglio, oggi si corre?

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: ISTRICE-LUPA E CHIOCCIOLA-TARTUCA LE RIVALITÀ STORICHE

La diretta Palio di Siena 2025 attende di entrare nel vivo: in Piazza del Campo è ufficialmente iniziato il corteo storico, preludio alla corsa del Palio. Nonostante un breve acquazzone nel primo pomeriggio, le condizioni meteo su Siena sono rapidamente migliorate, permettendo il regolare svolgimento degli eventi. Tra i protagonisti più attesi, riflettori puntati su Giovanni Atzeni, detto Tittia, veterano della manifestazione che oggi corre il suo 40° Palio. Con 10 vittorie già all’attivo, il fantino sardo andrà a caccia dell’undicesimo trionfo difendendo i colori dell’Oca in sella a Diodoro. Grande attenzione anche alle storiche rivalità che infiammano la corsa: Istrice contro Lupa e Chiocciola contro Tartuca. Questi duelli, sentiti e radicati, potrebbero rivelarsi decisivi al momento dell’allineamento tra i canapi, influenzando tensione e strategia alla partenza. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: DOPO IL RINVIO SI GAREGGIA?

Dobbiamo parlare della diretta Palio di Siena 2025 anche questo giovedì 3 giugno, perché la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano è stata rinviata di un giorno: il temporale che ieri pomeriggio ha colpito la città senese ha portato a questa decisione e dunque tutto spostato di 24 ore.

Se vogliamo la curiosità è dovuta al fatto che la scelta di rinviare la diretta Palio di Siena 2025 al giorno seguente è stata tempestiva: è infatti arrivata appena dopo le 16:00, senza aspettare un eventuale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Ha deciso naturalmente il fatto che correre su una Piazza del Campo vessata dall’acquazzone sarebbe stato pericoloso, dunque non si è perso ulteriore tempo nell’issare la bandiera verde; è successo un’altra volta in epoca recente.

Adesso la grande speranza è che oggi sia il giorno buono: ci avviciniamo alla diretta Palio di Siena 2025 con tutti i rituali che saranno ripetuti oggi, naturalmente senza la Provaccia che in mattinata di mercoledì era stata vinta dalla Selva; poi vedremo quello che succederà e se effettivamente si correrà la carriera della Madonna di Provenzano.

COME SEGUIRE LA DIRETTA PALIO DI SIENA 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Saremo su La7 per la diretta tv del Palio di Siena 2025, con la diretta streaming video sempre in chiaro che riguarderà il sito ufficiale della stessa emittente.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: UN TREND CHE SI CONFERMA

Eccoci ancora nell’attesa della diretta Palio di Siena 2025. Dicevamo che recentemente i rinvii sono stati all’ordine del giorno, e per la precisione l’anno scorso era accaduto per entrambe le carriere, caso che si potrebbe definire raro ma non certo unico nella storia della corsa: addirittura quella del 2 luglio si era disputata due giorni dopo, sempre a causa del maltempo che in quel caso era stato particolarmente costante, mentre quella dedicata alla Madonna dell’Assunta era andata in scena il 17 agosto, dunque 24 ore dopo rispetto alla data originaria.

I rinvii possono sempre capitare, e non sono rari anche quelli dovuti alla sopraggiunta oscurità; in questo caso, si deve alle complicate procedure di allineamento al canape dei cavalli. Insomma, la diretta Palio di Siena 2025 è ancora ammantata da un velo di incertezza perché, lo sappiamo, all’inizio di luglio i temporali possono essere all’ordine del giorno e potrebbe bastare uno scroscio nell’orario sbagliato perché venga nuovamente issata la bandiera verde su Piazza del Campo. Speriamo che non sia questo il caso: non vediamo davvero l’ora di assistere alla diretta Palio di Siena 2025…