Diretta Palio di Siena 2025 streaming video tv: orario e risultato live della carriera dedicata all'Assunta, sabato 16 agosto.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: ECCO LA CARRIERA DELL’ASSUNTA!

Finalmente la diretta Palio di Siena 2025 ci consegna la carriera: sabato 16 agosto, a partire dalle ore 19:00, si corre la gara dedicata alla Madonna dell’Assunta, preceduta da tutto il solito rituale (ferreo) ma anche, alle ore 9:00, dalla sesta prova che tradizionalmente è conosciuta con il nome di Provaccia.

Il motivo è presto detto: storicamente, la sesta prova (presumibilmente anche per il fatto di essere nel giorno della carriera) veniva considerata meno importante delle altre, di conseguenza attirava poco pubblico e dunque era derubricata a prova minore, appunto “provaccia”, e l’appellativo è rimasto nel corso degli anni.

In termini concreti la Provaccia non si discosta affatto da quelle che sono state disputate nei giorni precedenti, ma è chiaro che la tensione sia molto diversa: qui infatti siamo già vicini alla carriera con l’assegnazione del Drappellone, dunque si pensa a quello.

Adesso sarà interessante scoprire chi andrà a vincere nella diretta Palio di Siena 2025: come già detto, si arriva dal successo dell’Oca a luglio mentre la Lupa aveva festeggiato l’ultimo agosto, ma nessuna di queste due contrade partecipa alla carriera dell’Assunta per questo 16 agosto e dunque il pathos aumenta.

COME SEGUIRE LA DIRETTA PALIO DI SIENA 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Essendo la sera della carriera, la diretta Palio di Siena 2025 sarà in tv su La7, e di conseguenza potrete seguire la gara anche in diretta streaming video sul sito dell’emittente.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: STASERA SI FA SUL SERIO

La giornata che vivremo oggi con la diretta Palio di Siena 2025 sarà davvero ricca di tensione: più volte abbiamo ripercorso tutto il rituale che prevede alla fine l’ingresso dei cavalli in piazza del Campo e lo scoppio del mortaretto che dà il via all’allineamento ai canapi, una procedura che può sempre essere molto complessa e che infatti in certi casi, che non sono nemmeno stati rari, ha portato al rinvio della carriera al giorno seguente per sopraggiunta oscurità. A dire il vero le ultime gare sono state contrassegnate dal maltempo: le ultime tre infatti sono state tutte disputate almeno il giorno seguente.

Almeno, perché addirittura nel luglio di un anno fa la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano era stata disputata addirittura il giorno 4; un mese fa invece l’esposizione della bandiera verde, che segnala appunto la carriera rinviata, era avvenuta circa tre ore prima della gara, ritenendo che in ogni caso non potessero esserci le condizioni per la sicurezza di cavalli, fantini e pubblico. Per quanto riguarda la diretta Palio di Siena 2025 di oggi, vedremo: la speranza chiaramente è che si corra regolarmente, a cominciare dalla Provaccia di sabato mattina…