Diretta Palio di Siena 2025 streaming video tv: quarta e quinta prova, il programma della giornata di oggi in città, martedì 1 luglio

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: OGGI LA VIGILIA DEL GRANDE GIORNO!

La vigilia è sempre un giorno speciale per la diretta Palio di Siena 2025: oggi martedì 1 luglio è infatti (salvo rinvii) l’ultimo giorno di avvicinamento alla corsa dedicata alla Madonna di Provenzano: dal punto di vista più strettamente sportivo, sarà quindi il giorno della quarta e della quinta prova.

Gli orari previsti sono come sempre quelli delle ore 9.00 per la prova mattutina e delle ore 19.45 per quella serale, ricordiamo che vincere queste competizioni di allenamento non porta vantaggi di alcun genere, ma naturalmente è importante aumentare la confidenza tra cavallo e fantino e conoscere ogni segreto della pista in piazza del Campo, specie in caso di debuttanti.

La diretta Palio di Siena 2025 in questi giorni è un mix di attese e scaramanzie: nelle dieci Contrade coinvolte si desiderano buoni risultati perché sono comunque un segnale di competitività, ma ci sono anche scaramanzie, che coinvolgono in modo particolare in realtà la cosiddetta ‘provaccia’ che sarà domani mattina.

In ogni caso ogni momento di questi giorni ha il suo fascino, seguendo tradizioni secolari che rendono la diretta palio di Siena 2025 un evento che pure stavolta farà il giro del mondo e un volano per il turismo nella città toscana.

COME SEGUIRE LA DIRETTA PALIO DI SIENA 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta Palio di Siena 2025 in tv in questi giorni dovrebbe essere affidata a Canale 3, numero 84 del digitale terrestre, con diretta streaming video su www.canale3.tv. Domani invece la carriera sarà su La7.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: LE DUE PROVE E NON SOLO

Si potrebbe aggiungere che la speranza naturalmente è che oggi sia davvero il giorno della vigilia per la diretta Palio di Siena 2025, dal momento che l’anno scorso entrambi gli appuntamenti annuali furono rinviati per maltempo e la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano slittò addirittura di due giorni fino al 4 luglio, andando un po’ a rovinare tutto il rituale che è precisamente codificato e che si fa intenso in particolare proprio dalla vigilia, giorno caratterizzato non solamente dalle due prove.

In particolare stasera ci sarà l’affascinante momento della Cena della Prova Generale nelle dieci Contrade partecipanti al Palio, che questa volta ricordiamo essere Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva, Istrice, Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera. È un momento anche per ospiti e turisti per immergersi nel significato profondo della corsa, poi si stringono gli accordi per favorire la propria Contrada o una amica, ostacolando invece le rivali: anche tutto questo d’altronde contribuisce al mito che ancora una volta si rinnoverà con la diretta Palio di Siena 2025.