Diretta Palio di Siena 2025 streaming video tv: orario e risultato live di quarta e quinta prova, venerdì 15 agosto.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: ALTRE DUE PROVE!

Con la diretta Palio di Siena 2025 siamo ormai ad un passo dalla carriera: si corre quella dedicata all’Assunta, e oggi venerdì 15 agosto avremo altre due prove che saranno sostanzialmente terzultima e penultima. Vale a dire, la quarta prova dalle ore 9:00 e la quinta dalle ore 19:15.

Esaurita questa giornata, ci sarà spazio solo per la Provaccia del sabato mattina e poi per tutti i preparativi che condurranno alla carriera del 16 agosto: il rituale è davvero stretto e tradizionale, non cambia mai e quindi sarà lo stesso rispetto a quanto abbiamo visto il mese scorso, nella carriera dedicata alla Madonna di Provenzano.

Cosa dire allora della diretta Palio di Siena 2025 che non sia ancora stata detta? Possiamo riavvolgere il nastro: per questa carriera dell’Assunta si è preso il via il mercoledì con le batterie della Tratta, al termine delle quali sono stati sorteggiati i cavalli da abbinare alle varie contrade e l’assegnazione dei fantini; l’azione vera e propria è iniziata la sera con la prima prova.

Da lì in avanti, i giorni sono stati di fatto identici: una prova la mattina e una prova la sera, sempre sperando che il maltempo concedesse una pausa visto che le prove, come già detto in più di un’occasione, non sono in ogni modo recuperabili. Ora ci attende un’altra giornata in compagnia della diretta Palio di Siena 2025…

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA PALIO DI SIENA 2025

Ricordiamo che la diretta tv del Palio di Siena 2025 è in questo momento su Canale 30, disponibile sul digitale terrestre; la diretta streaming video è usufruibile sul relativo sito.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: VERSO LA CARRIERA

Ci apprestiamo allora a vivere quarta e quinta prova per la diretta Palio di Siena 2025. Non mancano i motivi di interesse, a cominciare dai fantini che saranno schierati ai canapi: il nome più importante è sicuramente quello di Giovanni Atzeni, che è conosciuto come Tittìa, ed è l’ultimo ad aver vinto la carriera perché lo scorso 3 luglio montava Diodoro per la contrada dell’Oca. In quell’occasione Tittìa aveva raccolto l’undicesimo successo in un Palio di Siena: fantino più decorato dell’epoca moderna, è anche uno dei 15 che nella storia hanno vinto almeno dieci carriere.

Ci sarà poi per l’Aquila la possibilità di togliersi finalmente la scomoda cuffia, che compete alla contrada che attende da più tempo un successo: per questa contrada addirittura è il 1992 l’anno dell’ultimo trionfo, una delle tre a non aver mai vinto nel XXI secolo ma ricordando che, almeno per questa volta, Chiocciola e Nicchio non parteciperanno. Per il resto è davvero tutto aperto: sicuramente le prove dei giorni precedenti hanno dato qualche informazione utile, ma la verità è che, come ben sappiamo, nella diretta Palio di Siena 2025 vale davvero tutto e i pronostici sono realmente complicati da fare. Dunque, staremo a vedere…