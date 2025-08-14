Diretta Palio di Siena 2025 streaming video tv: orario e risultato di seconda e terza prova, che si disputano giovedì 14 agosto.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: ALTRE DUE PROVE OGGI!

Proseguono le emozioni della diretta Palio di Siena 2025: giovedì 14 agosto avremo infatti un altro doppio appuntamento che ci condurrà verso la carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta, vale a dire la seconda e la terza prova seguendo un copione e un programma che sono strettamente confermati negli anni.

Cavalli e fantini scenderanno in piazza del Campo già alle ore 9:00, quando sarà in programma la seconda prova; la terza sarà invece alle ore 19:15 e, vale la pena ricordarlo, visto che la gara è comunque fissata per il 16 agosto non ci saranno recuperi qualora queste prove venissero cancellate per maltempo.

Cosa che per di più è successa anche di recente, e non solo: negli ultimi tempi lo stesso Palio di Siena è stato più volte rinviato al giorno seguente, addirittura nel 2024 quello di luglio per la Madonna di Provenzano era stato disputato il giorno 4 (48 ore dopo, dunque) e non è affatto escluso che possa accadere ancora.

Per il momento comunque la diretta Palio di Siena 2025 riguarda le prove: dopo le batterie della tratta i cavalli e i fantini sono stati abbinati alle dieci contrade partecipanti e, per quanto riguarda i primi, non è più possibile effettuare cambiamenti. Dunque, adesso che lo spettacolo della diretta Palio di Siena 2025 riprenda…

PALIO DI SIENA 2025 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE PROVE

Per quanto riguarda la diretta tv del Palio di Siena 2025, nei giorni delle prove l’appuntamento sarà comunque in chiaro su Canale 3, con diretta streaming video tramite il relativo sito.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: COSA ASPETTARSI

Dunque ci apprestiamo a vivere seconda e terza prova per quanto riguarda la diretta Palio di Siena 2025: tra le contrade che partecipano alla carriera dell’Assunta è tornata l’Aquila che aveva subito una squalifica, mentre è ancora ferma la Torre e questo ha portato a sorteggiare quattro contrade al posto delle tradizionali tre.

Come già detto, mancheranno sia l’Oca che ha vinto il Palio di Siena il mese scorso – posticipato al 3 luglio – sia la Lupa che invece si era imposta nell’agosto di un anno fa, questo toglie un po’ di sale circa la possibilità di centrare doppiette ma i temi di interesse ovviamente possono esulare da questo.

Ad esempio, l’Aquila rimane la nonna del Palio di Siena, ovvero la contrada che attende da più tempo di festeggiare: parliamo addirittura di 33 anni, e l’assenza congiunta di Chiocciola e Nicchio (le altre contrade che non hanno mai vinto nel terzo millennio) fornisce una bella occasione.

Parlare di favoriti, avvicinandoci alla diretta Palio di Siena 2025, è del tutto relativo: abbiamo già imparato nel corso degli anni che le varie prove che si susseguono nei giorni possono non trovare riscontro nella carriera, ma adesso la seconda e la terza sono dietro l’angolo e dunque staremo a vedere quello che succederà…