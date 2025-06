Diretta Palio di Siena 2025 streaming video tv: orario e risultato live di seconda e terza prova, oggi lunedì 30 giugno.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: LA PANTERA VINCE LA SECONDA PROVA

La Pantera ha vinto la seconda prova, è iniziata così oggi la diretta Palio di Siena 2025. Il fantino Francesco Caria detto Tremendo su Arestetulesu (sono state confermate tutte le accoppiate) ha vinto una prova in verità abbastanza movimentata, con una certa confusione fra i canapi, tipica più della carriera vera e propria che di una semplice prova.

Serve infatti un secondo tondino per rasserenare gli animi e permettere finalmente la regolare partenza della prova, dove partono meglio Bruco e Oca, ma poi la Pantera risale in maniera eccellente e va a vincere con merito. L’appuntamento adesso è per le ore 19.45 di stasera, quando avrà luogo la terza prova. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI ALTRE DUE PROVE!

Con la diretta Palio di Siena 2025 siamo arrivati alla seconda giornata di avvicinamento a quella che sarà la corsa dedicata alla Madonna di Provenzano: come sempre seguiremo tratto per tratto il rituale che ci porterà a definire la contrada vincitrice, e allora oggi lunedì 30 giugno abbiamo la seconda e la terza prova.

Si gareggerà rispettivamente alle ore 9:00 e alle ore 19:45, anche gli orari di queste prove sono sempre gli stessi e bisogna anche ricordare che in caso di annullamento questi eventi non saranno recuperati, ma resta l’interesse sul capire come procedano le cose.

In questi giorni la diretta Palio di Siena 2025 rappresenta già un evento importante per gli addetti ai lavori e che sia direttamente interessato a quanto accadrà il 2 luglio; possiamo anche dire comunque le prove siano poco più che un’esibizione, utili eventualmente a mettere il cavallo nelle migliori condizioni in vista del 2 luglio e trovare il giusto feeling con il fantino.

A noi resta il compito di aspettare che si gareggi e dunque attendiamo che seconda e terza prova prendano il via, nel frattempo possiamo dire qualcosa in più circa la situazione e come si arriva a questo giorno.

COME SEGUIRE LA DIRETTA PALIO DI SIENA 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che le fasi della diretta Palio di Siena 2025 in questi giorni dovrebbero essere affidate in tv a Canale 3, al numero 84 del digitale terrestre, con la diretta streaming video su www.canale3.tv.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: L’AVVICINAMENTO ALLA CARRIERA

Eccoci allora ancora una volta a poco tempo di distanza dalla diretta Palio di Siena 2025. Ieri è iniziato tutto il grande carrozzone che ci condurrà alla carriera della Madonna di Provenzano: in mattinata abbiamo avuto la tratta con l’assegnazione dei cavalli alle dieci contrade partecipanti alla corsa, in serata la prima prova. La speranza, guardando già al 2 luglio, è che non si ripeta quanto era accaduto lo scorso anno: infatti nel 2024 la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano era stata rinviata addirittura per due volte a causa del maltempo, e alla fine era stata disputata il 4 luglio.

Questa volta bisognerà stabilire quello che succederà, anche perché il rinvio può essere possibile per motivi legati alla sopraggiunta oscurità; intanto quest’anno le contrade estratte sono state cinque, perché dalle sette aventi diritto a gareggiare sono state squalificate Aquila e Torre per avvenimenti del passato. L’Onda aveva trionfato il 4 luglio 2024 ma l’ultimo Palio di Siena, quello dell’Assunta il 17 agosto (anche qui c’era stato un rinvio), era stato vinto dalla Lupa con Dino Pes (detto Velluto) in sella a Benitos, una vittoria attesa per sei anni. Ancora presto per questi discorsi, per il momento godiamoci seconda e terza prova nella diretta Palio di Siena 2025.