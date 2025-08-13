Diretta Palio di Siena 2025 streaming video tv: orario e risultato della prima prova per la Madonna dell'Assunta, preceduta dalla tratta.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: CONCLUSE LE BATTERIE DELLA TRATTA

Per quanto riguarda la diretta Palio di Siena 2025, è già tempo di fornire i primi aggiornamenti perché sono state disputate le cinque batterie della Tratta. Al momento naturalmente non si parla ancora di contrade perché l’assegnazione deve ancora avvenire; quello che possiamo dire comunque è che nella prima batteria la vittoria è andata a Dollaro montato da Nicolò Chiara, nella seconda invece successo per Unamore con il fantino Alessandro Cersosimo in una gara che sostanzialmente ha visto questa coppia in testa dall’inizio alla fine, e una competizione tra cavalli esperti.

Successo ancora per Nicolò Chiara nella terza batteria, con cavallo diverso: in questa occasione si trattava di Compilation. Nella quarta batteria abbiamo avuto la defezione di Diocleziano (e dunque del fantino Giosuè Carboni) a causa dello spavento provocato dal mortaretto: solo sei cavalli al via, tanta conclusione ai canapi e alla fine successo di Superchioma montato da Massimo Columbu. Infine la quinta e ultima batteria della Tratta per la diretta Palio di Siena 2025: qui la presenza di Carlo Sanna detto Brigante, nome importante e protagonista al via con una bella partenza insieme a Diamante Grigio, ma alla fine Massimo Columbu è riuscito a vincere la seconda batteria della mattina montando Cobalto da Clodia. Siamo comunque solo all’inizio dello spettacolo… (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA PALIO DI SIENA 2025

Per la diretta tv del Palio di Siena 2025, almeno per quanto riguarda i primi giorni, l’appuntamento dovrebbe essere su Canale 3 al numero 84 del digitale terrestre, con diretta streaming video sul sito.

PALIO DI SIENA 2025: OGGI SI RIPARTE!

La diretta Palio di Siena 2025 torna a farci compagnia: sono passati 41 giorni dalla vittoria dell’Oca nella carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, e mercoledì 13 agosto a partire dalle ore 9:00 si torna a parlare di questo grande appuntamento che riguarda ovviamente la Madonna dell’Assunta.

Siamo solo all’inizio del percorso che condurrà poi verso la carriera vera e propria, il 16 agosto; oggi ad esempio vivremo la tratta, ovvero il momento in cui i cavalli saranno selezionati e poi assegnati alle dieci contrade partecipanti, e alla prima prova che prenderà il via alle ore 19:15.

Prima di addentrarci nello specifico nella diretta Palio di Siena 2025 dobbiamo ricordare che, a differenza della gara, le prove che dovessero venire cancellate per maltempo non saranno recuperate, e che come sempre le contrade che prenderanno il via saranno dieci.

Le altre faranno semplicemente da spettatori, come era già stato ad esempio lo scorso 3 luglio; nella speranza che stavolta non ci siano rinvii come accaduto in parecchie occasioni in epoca recente, scopriamo ora qualche dettaglio in più circa la diretta Palio di Siena 2025.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: TRATTA E PRIMA PROVA

Parliamo allora della diretta Palio di Siena 2025 dicendo subito che le contrade estratte a sorte per partecipare alla carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta sono state quattro: normalmente sarebbero tre, ma la Torre deve ancora scontare un palio di squalifica e sarebbe stata una contrada partecipante di diritto. Non ci sarà l’Oca, che dunque non potrà andare a caccia della doppietta; se parliamo invece del 16 agosto, non sarà possibile nemmeno il back to back della Lupa che aveva trionfato lo scorso anno, anche in quel caso Palio posticipato di un giorno.

Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa, Aquila (dopo la squalifica), Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone, quest’ultimo alla quarta carriera consecutiva, le dieci contrade che prenderanno parte al Palio di Siena 2025 per la Madonna dell’Assunta, e che dunque vedremo impegnate già oggi nel corso della prima prova. Grande attesa anche per scoprire cavalli e fantini: a luglio Giovanni Atzeni detto Tittìa ha vinto la sua undicesima carriera montando Diodoro che era invece al primo trionfo, l’ultima doppietta luglio-agosto è quella della Lupa nel 2016 ma come già visto per questo dovremo aspettare almeno un altro anno.