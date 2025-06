Diretta Palio di Siena 2025 streaming video tv: la tratta e la prima prova caratterizzeranno la giornata di oggi, domenica 29 giugno

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: INIZIANO I QUATTRO GIORNI

È domenica, giorno ideale per immergerci nella festa che sarà anche questa volta la diretta Palio di Siena 2025, perché oggi 29 giugno iniziano naturalmente i quattro giorni verso la corsa del 2 luglio che sarà come sempre dedicata alla Madonna di Provenzano per il primo Palio di Siena dell’anno.

Gli appuntamenti fondamentali della diretta Palio di Siena 2025 oggi saranno quindi la tratta dalle ore 9.00, poi quando sapremo gli abbinamenti tra Contrade, cavalli e fantini sarà la volta di scendere in pista nello scenario splendido di Piazza del Campo per dare vita alla prima prova alle ore 19.45.

Adesso ricordiamo le dieci Contrade che saranno protagoniste del Palio per la Madonna di Provenzano: Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva, Istrice, Pantera, Bruco, Valdimontone, Lupa e Oca, con queste ultime tre che sono state sorteggiate per aggiungersi alle sette che non avevano gareggiato ad inizio luglio nel 2024.

L’anno scorso verrà ricordato perché entrambe le corse furono rinviate per maltempo: il 4 luglio (addirittura con due giorni di ritardo) vinse l’Onda, che sarà assente oggi, mentre la Lupa potrebbe tentare il bis dopo il successo ottenuto il 17 agosto, nella corsa dedicata alla Madonna Assunta che fu disputata con un giorno di ritardo.

PALIO DI SIENA 2025 DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche quest’anno la diretta Palio di Siena 2025 in tv sarà garantita da La7, mentre una copertura più ampia fin da oggi dovrebbe essere garantita da Canale 3, al numero 84 del telecomando o in diretta streaming video sul sito canale3.tv.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2025: LA TRATTA E LA PRIMA PROVA

Oggi dunque sarà già una giornata molto delicata per la diretta Palio di Siena 2025. La tratta è già un primo momento fondamentale: tra tutti gli animali che hanno preso parte alle prove di selezione, vengono selezionati i dieci cavalli che gareggeranno il 2 luglio e poi tramite sorteggio vengono abbinati alle dieci Contrade in gara. C’è chi sarà felice di avere pescato i cavalli più ambiti, magari perché già vincenti in passato, e chi invece dovrà sperare nel guizzo di nomi meno noti.

Tutto questo sarà al mattino, poi nel corso della giornata saranno definite anche le monte (sebbene queste potrebbero cambiare nei prossimi giorni) e quindi i fantini per ogni Contrada – anche in questo caso alcuni saranno più felici di altri – ed infine la diretta Palio di Siena 2025 vivrà anche il suo primo appuntamento agonistico in Piazza del Campo. Conta relativamente, ma la prima prova ha il fascino del debutto ed è quindi sempre molto ambita per il primo sorriso in questi meravigliosi quattro giorni del Palio di Siena…