DIRETTA PALIO DI SIENA 2022/ Video streaming tv: si assegna il Drappellone!

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022 (PALIO DELL’ASSUNTA): IL DRAPPELLONE

Prima di dare il via alla diretta del Palio di Siena 2022, va detto che il vincitore della carriera di oggi vincerà naturalmente il Drappellone, che è dedicato all’Assunta. Come da tradizione, il Drappellone viene commissionato di volta in volta a un diverso artista; per il 16 agosto 2022 è stato scelto Andrea Anastasio, e la sua creazione è stata presentata lo scorso mercoledì presso il Cortile del Podestà nel Palazzo Pubblico. Si tratta di un’opera interessante: è una stampa digitale su sequins con l’ausilio del ricamo manuale, dunque non una pittura con l’effetto di presentarci qualcosa di “vivo”, che appare in movimento.

Abbiamo paillettes cucite sul lato frontale in chiffon di seta e sono queste che compongono l’iconografia del Palio; per la testa della Madonna è stato utilizzata l’opera di Tiziano, mentre ci sono poi le teste di due cavalli con le quali idealmente viene formato il manto della Vergine, queste riprese dalla quadriga di San Marco. Le contrade invece sono state rappresentate come un bestiario che anima il cielo di Siena; dieci barberi invece sono i depositari dell’araldica. Insomma: una bella opera, sicuramente da ammirare e che ora le dieci contrade vorranno portare a casa nella diretta del Palio di Siena 2022… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: COME VEDERE IL PALIO DELL’ASSUNTA

La diretta del Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta) sarà visibile in chiaro in tv su La7, che si è assicurato i diritti per la trasmissione dell’evento fino al 2025. Sarà possibile avvalersi inoltre del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi visitando il sito www.la7.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PALIO DI SIENA 2022 (PALIO DELL’ASSUNTA): CON UN GIORNO DI RITARDO

La diretta del Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta), con la carriera che è dedicata alla Madonna dell’Assunta, andrà in scena oggi, mercoledì 17 agosto, con ventiquattro ore di ritardo e indicativamente alle ore 19.15, anche se sappiamo che sbilanciarci in tal senso è insidioso: il giorno culminante sarebbe dovuto essere infatti quello di ieri, ma il maltempo ha causato il rinvio. Uno scenario che si era già verificato in occasione della Provaccia della mattina, che era stata annullata in toto per la forte pioggia caduta nella notte. È così che l’atteso evento è stato rimandato alla giornata odierna, con la speranza che le precipitazioni smettano di danneggiare il terreno di Piazza del Campo. Il rischio infatti sarebbe quello di andare incontro a infortuni.

Il Palio di quest’anno, dunque, ha avuto soltanto quattro delle sei prove previste. Dopo che la prima era stata annullata, a vincere la seconda è stata la Tartuca. La terza invece è andata a la Lupa, mentre la quarta alla Civella. Infine, la prova generale, che è stata portata a casa dall’Onda.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: I FAVORITI PER LA VITTORIA DEL PALIO DELL’ASSUNTA

Chi sarà il vincitore della diretta del Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta)? A detenere il titolo è il Drago in virtù del successo ottenuto il 2 luglio scorso al Palio della Madonna di Provenzano. Adesso è il momento di assegnare il Palio dedicato alla Madonna dell’Assunta. I cavalli in questo caso saranno molto più esperti rispetto al precedente, per cui provare a fare dei pronostici non è semplice. Tra i più brillanti nei giorni scorsi c’è stata la Tartuca con il fantino Federico Arri detto Ares alla guida di Remorex. Anche la Lupa con il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo alla guida di Astoriux e l’Onda con il fantino Carlo Sanna detto Brigante alla guida di Tabacco però si sono messi ampiamente in mostra.

Per quanto riguarda i “novellini” invece è da sottolineare che la Giraffa non ha grandi ambizioni quest’anno. Dopo la caduta di Michel Putzu durante la terza prova è stato infatti deciso di affidare Arestetulesu, che ha solo 6 anni, ad un fantino esordiente, il senese classe 1995 Federico Guglielmi.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: L’ALBO D’ORO

L’albo d’oro del Palio di Siena (Palio dell’Assunta) è lunghissimo data la storicità della competizione sportiva. Il primo documento ufficiale è stato redatto nel 1988 dall’archivista comunale Augusto Gianneschi ed è attualmente conservato presso l’Archivio Storico Comunale di Siena. In merito alle edizioni più antiche si hanno notizie frammentarie, ma le casate in questi anni si sono imposte affinché tutti i precedenti venissero stilati.

Tenendo conto dei Palii dal 1633, le statistiche a disposizione ad oggi evidenziano che la contrada più vincente è Oca con 63 successi, a seguire Chiocciola a quota 49, un successo in più di Tartuca, al terzo posto a quota 48 successi. Sono 45 i successi per Nicchio e Onda, che sono avanti a Valdimontone 43, Torre 41, Istrice 38, mentre Aquila insegue a quota 24. Non resta che attendere di scoprire cosa accadrà quest’anno.











