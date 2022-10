Diretta Pallone d’Oro 2022/ Streaming video tv: Benzema o qualche sorpresa?

La diretta del Pallone d’Oro 2022, cerimonia di premiazione che è prevista alle ore 20.30 di questa sera, renderà lunedì 17 ottobre a suo modo una data storica per il premio da sempre più ambito a livello individuale nel mondo del calcio. La novità più significativa riguarda il fatto che il Pallone d’Oro 2022 riguarderà la stagione 2021-2022 e non l’anno solare 2022, questo ad esempio significa che verrà escluso il Mondiale Qatar 2022 e per rendere più esplicito questo fatto la cerimonia del Pallone d’Oro 2022 è stata anticipata ad ottobre e quindi prima dell’inizio del torneo iridato, a sua volta collocato per la prima volta ad autunno inoltrato.

Sono inoltre cambiati i criteri di valutazione per identificare a chi andrà il Pallone d’Oro 2022: oltre alla differenza temporale che abbiamo già evidenziato, ecco che le prestazioni individuali dei giocatori sono state messe esplicitamente come primo criterio a scapito delle vittorie di squadra, per rimarcare il carattere di premio individuale del Pallone d’Oro, anche se naturalmente spesso (ma non sempre) i due aspetti vanno di pari passo. Inoltre non si deve valutare la carriera ma prendere in oggetto solo la stagione 2021-2022 e hanno votato esclusivamente i rappresentanti dei primi 100 Paesi del ranking FIFA. Tutto questo premesso, resta intatto il fascino della diretta del Pallone d’Oro 2022 e la curiosità di scoprire chi lo vincerà.

PALLONE D’ORO 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La diretta tv del Pallone d’Oro 2022 sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Mediaset 20, ma anche sui canali satellitari di Sky Sport per gli abbonati. Sarà quindi possibile seguire l’evento del Pallone d’Oro 2022 anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity, oppure tramite i servizi offerti da Sky Go e Now TV.

DIRETTA PALLONE D’ORO 2022: I CANDIDATI E IL FAVORITO

Aspettando la diretta del Pallone d’Oro 2022 dobbiamo evidenziare che l’altra novità “rivoluzionaria” di questa edizione sta nel fatto che Leo Messi, vincitore l’anno scorso, non è stato inserito nemmeno fra i trenta candidati che possono sperare di vincere stavolta il Pallone d’Oro, una bocciatura piuttosto clamorosa per il leggendario campione argentino. In ogni caso, il nettissimo favorito è il francese Karim Benzema, l’attaccante che ha trascinato il Real Madrid verso la doppietta Liga-Champions League, che è stata la prima per i Blancos dopo Cristiano Ronaldo. D’accordo che il criterio ribadito dovrebbero essere “solo” le prestazioni individuali, ma anche da questo punto di vista Benzema può mettere sul piatto 44 gol e 15 assist in 46 partite con il Real Madrid, quindi non c’è dubbio che sia stato lui il principale artefice dei trionfi di Carlo Ancelotti.

Nomi immancabili tra i principali favoriti per il Pallone d’Oro 2022 sono l’egiziano Mohamed Salah e il polacco Robert Lewandowski, che però dovrebbero ambire al massimo al podio, insieme a Kevin De Bruyne e magari Kylian Mbappé ed Erling Haaland, mentre Cristiano Ronaldo a differenza del suo leggendario rivale è almeno fra i 30 candidati ma difficilmente dovrebbe occupare le posizioni più nobili. Vedremo anche giocatori della Serie A protagonisti della diretta del Pallone d’Oro 2022? I candidati sono Rafael Leao (MVP dell’ultimo campionato) e Mike Maignan, eletto miglior portiere della Serie A, che simboleggiano il Milan tricolore, più Dusan Vlahovic nella sua stagione a metà tra Fiorentina e Juventus, ma di certo non possono ambire al podio.

