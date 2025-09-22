Diretta Pallone d’Oro 2025 streaming video tv: chi sarà il vincitore? Oltre al premio più noto, ci sono tante altre categorie (oggi lunedì 22 settembre)

DIRETTA PALLONE D’ORO 2025: ATTESA PER L’ANNUNCIO DELLE PRIME POSIZIONI

A causa del rinvio di ieri di OM-PSG, la sfida di Ligue 1 si sta disputando proprio ora. Nonostante ciò, tre giocatori del Paris Saint-Germain hanno ottenuto il permesso di partecipare alla cerimonia del Pallone d’Oro grazie ai rispettivi infortuni: si tratta del grande favorito Dembélé, di Joao Neves e di Doué. In sala, insieme a loro, è presente anche Lamine Yamal, talento del Barcellona. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PALLONE D’ORO 2025: VIA ALLA CERIMONIA

Eccoci al via della cerimonia di premiazione per la diretta Pallone d’Oro 2025. Come detto, il PSG ha ottime possibilità di essere la squadra del vincitore, il fatto farebbe notizia perché in tutta la storia solamente due volte il Pallone d’Oro è andata a un calciatore di un club francese: la prima fu nel 1991 con Jean-Pierre Papin, ai tempi attaccante dell’Olympique Marsiglia che in quell’anno fu finalista della Coppa dei Campioni vinta dalla Stella Rossa, mentre la seconda è molto più recente, cioè il settimo trionfo di Leo Messi nel 2021, l’anno in cui l’argentino lasciò il Barcellona per il Paris Saint Germain.

La Francia è molto più abituata a vincere il Pallone d’Oro con i suoi calciatori, cinque diversi per un totale di sette titoli: oltre a quello di Papin, ci furono Raymond Kopa nel 1958, la tripletta consecutiva di Michel Platini nel 1983, 1984 e 1985, il successo di Zinedine Zidane nel 1998 ed infine quello molto recente di Karim Benzema nel 2022. Adesso però è ora di pensare a chi sarà il vincitore questa volta: via alla diretta Pallone d’Oro 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PALLONE D’ORO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Pallone d’Oro 2025 sarà garantita in streaming video sul sito ufficiale della UEFA, dal momento che ormai la Federazione europea organizza l’evento a pieno titolo con France Football.

PALLONE D’ORO 2025: STASERA SI SCOPRE IL VINCITORE!

Arriva davvero presto la diretta Pallone d’Oro 2025, infatti l’ambito premio verrà assegnato oggi, lunedì 22 settembre, nel corso di una cerimonia di premiazione serale con inizio indicativamente alle ore 20.45 presso il Théâtre du Châtelet di Parigi, all’interno di quella che sarà una vera e propria serata di gala.

Possiamo notare che la cerimonia avviene a settembre perché ormai è istituzionalizzato il fatto che il Pallone d’Oro premi la stagione più che l’anno solare, potremmo definirlo quindi, per rendere meglio l’idea, il Pallone d’Oro 2024-2025, con in primo piano quindi i giocatori del Paris Saint Germain, che ha vinto la sua prima Champions League.

L’anno scorso il vincitore fu Rodri, incise molto il trionfo della Spagna agli Europei perché naturalmente negli anni pari i grandi tornei per le Nazionali hanno fortissima incidenza, mentre negli anni dispari fatalmente va ad incidere di più l’attività di club, che dovrebbe quindi essere decisiva per i premi da assegnare nella diretta Pallone d’Oro 2025.

Oltre al PSG, attenzione al Chelsea che ha vinto il primo Mondiale per Club allargato, ma non dovrebbe bastare, tra i candidati ci sarà un po’ d’Italia con ambizioni a volte elevate, speriamo allora che ci sia qualche tocco d’azzurro nel corso della cerimonia di gala, anche se certamente non per quanto riguarda il nome del vincitore massimo nella diretta Pallone d’Oro 2025.

DIRETTA PALLONE D’ORO 2025: I NOMI ITALIANI DA SEGUIRE

Parlando di PSG e italiani, evidentemente è Gigio Donnarumma il nome di punta per noi nella diretta Pallone d’Oro 2025, anche se nel frattempo il portiere è passato al Manchester City – ma, come accennavamo in precedenza, la nuova stagione di fatto non incide. Fra i 30 candidati per il premio principale Donnarumma è l’unico italiano, per il resto la Serie A sarà rappresentata da Lautaro Martinez e Denzel Dumfries per l’Inter vice-campione d’Europa e Scott McTominay per il Napoli campione d’Italia, evidentemente sono nerazzurri e partenopei gli unici che potevano sperare di essere rappresentati nelle candidature.

Donnarumma è candidato anche come miglior portiere, categoria nella quale troviamo anche Yann Sommer, mentre fra i giovani emergenti c’è spazio per Kenan Yildiz. Dove però l’Italia sarà davvero protagonista della diretta Pallone d’Oro 2025 sarà il premio come migliore allenatore: cinque candidati, due sono Enzo Maresca e Antonio Conte. Non dimentichiamo inoltre che tutti questi premi hanno anche il corrispettivo femminile: fra le 30 candidate al Pallone d’Oro “rosa” avremo anche Sofia Cantore e Cristiana Girelli, fra le migliori calciatrici della nostra Nazionale che è arrivata in semifinale agli Europei.