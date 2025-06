Diretta Palmeiras Al Ahly streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, oggi 19 giugno.

DIRETTA PALMEIRAS AL AHLY (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Negli ultimi anni la diretta Palmeiras Al Ahly è quasi diventato un appuntamento classico per il Mondiale per Club, naturalmente facendo riferimento alla vecchia formula. Nell’edizione 2020, che fu disputata in realtà a febbraio 2021, brasiliani ed egiziani si affrontarono nella finale per il terzo posto ed ebbe la meglio ai calci di rigore l’Al Ahly per 3-2 dopo che la partita era terminata sul pareggio per 0-0.

Un anno più tardi la posta in palio era più importante, perché c’è stata di nuovo la diretta Palmeiras Al Ahly, ma in questo caso in semifinale e con vittoria per 2-0 dei brasiliani firmata dai gol di Veiga e Dudu. Il Palmeiras poi avrebbe perso la finale contro il Chelsea, mentre gli egiziani chiusero il torneo ancora una volta al terzo posto vincendo la finalina contro l’Al Hilal. Adesso ecco il terzo atto, chi sorriderà al termine della diretta Palmeiras Al Ahly? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PALMEIRAS AL AHLY IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non avremo una classica diretta Palmeiras Al Ahly in tv, perché questa sarà una delle partite in esclusiva su Dazn e di conseguenza visibile solo con la diretta streaming video.

PALMEIRAS AL AHLY: PER STACCARE GLI AVVERSARI

La diretta Palmeiras Al Ahly oggi, giovedì 19 giugno, con calcio d’inizio alle ore 18.00 italiane a East Rutherford (New Jersey) sarà un delicato appuntamento per il girone A del Mondiale per Club 2025. dal momento che arriva dopo la divisione della posta per entrambe le formazioni nelle partite della prima giornata.

Equilibrio se volete guardare il bicchiere mezzo pieno, assenza totale di gol se non siete molto ottimisti, così è iniziato il cammino per il gruppo di brasiliani ed egiziani – in panchina invece è un curioso duello iberico tra il portoghese Abel Ferreira e lo spagnolo José Riveiro, un motivo di curiosità in più per la diretta Palmeiras Al Ahly.

Per il Palmeiras il pareggio 0-0 contro il Porto va comunque considerato positivo, dal momento che si trattava del teorico big-match del girone, che ha lasciato intatte per i verdeoro le possibilità di qualificazione alla fase successiva, più che legittime per una big del calcio brasiliano e più in generale sudamericano.

C’è stato un pareggio per 0-0 anche per gli egiziani dell’Al Ahly, che avevano avuto l’onore di giocare il match inaugurale contro i padroni di casa dell’Inter Miami. In Africa sono una potenza, a livello mondiale il quadro della situazione è ovviamente più complicato, ma molto dipenderà dalla diretta Palmeiras Al Ahly…

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS AL AHLY

Il portoghese Abel Ferreira potrebbe prediligere per i portoghesi il modulo 3-4-2-1 nelle probabili formazioni per la diretta Palmeiras Al Ahly. Il portiere Weverton e i tre difensori Giay, Gomez e Murilo formeranno la retroguardia, imbattute come tutte quelle del girone; l’ex Lazio Felipe Anderson agirà invece con Rios, Moreno e Piquerez a centrocampo, schierato a quattro per il Palmeiras; infine ecco il doppio trequartista Estevao e Mauricio e la punta Vitor Roque.

Dall’altra parte, come abbiamo già accennato, avremo in panchina lo spagnolo José Riveiro, che per il suo Al Ahly dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 con Hany, Yasser, El Aash e Darim Ahmed Kouka possibili titolari nella difesa a quattro che sarà schierata davanti al portiere El Shenawy. Sempre importante con questo modulo il compito dei mediani, cioè Ateya e Fathi; le ali Ben Romdhane e Trezeguet più Ashour saranno invece sulla trequarti, dietro al centravanti Abou Ali.

PRONOSTICO E QUOTE

Chiudiamo come sempre con le quote Snai per il pronostico sulla diretta Palmeiras Al Ahly. Il segno 1 è indicato a 1,57, quindi i brasiliani partono nettamente favoriti rispetto all’ipotesi di una vittoria egiziana, quotata a 5,75 volte la giocata. Non male anche il pareggio, con il segno X che vale 4,00.