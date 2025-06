Diretta Palmeiras Botafogo streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, oggi 28 giugno

DIRETTA PALMEIRAS BOTAFOGO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il derby brasiliano porta come conseguenza che la diretta Palmeiras Botafogo ha ovviamente una ricca storia alle spalle, anche se ovviamente sarà la prima volta in un contesto particolare come il Mondiale per Club 2025. Gli ultimi dieci confronti sono stati disputati dal mese di febbraio 2021 in poi e vedono in leggero vantaggio il Botafogo grazie a quattro vittorie, mentre i pareggi sono tre e altrettanti i successi del Palmeiras, che però ha vinto per l’ultima volta con un divertente 4-3 giovedì 2 novembre 2023.

Da allora in poi sono state giocate altre cinque partite, con un bilancio di ben tre vittorie per il Botafogo più due pareggi, tra cui lo 0-0 di domenica 30 marzo scorso, che è finora l’ultimo precedente. Insomma, il trend recente ci dice che la squadra di Rio de Janeiro potrebbe essere favorita su quella di San Paolo nell’eterno confronto fra le due metropoli del Brasile: adesso però sarà il campo a dire quale sarà la verità nella diretta Palmeiras Botafogo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PALMEIRAS BOTAFOGO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Palmeiras Botafogo in tv sarà una delle partite in esclusiva sulla piattaforma Dazn, di conseguenza visibile solo in diretta streaming video.

BEL DERBY BRASILIANO

Una competizione globale inizia gli ottavi di finale con un derby brasiliano: la diretta Palmeiras Botafogo apre infatti alle ore 18.00 italiane di oggi pomeriggio, sabato 28 giugno, la fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club 2025 dallo stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Il Brasile d’altronde ha portato ben quattro squadre agli ottavi di finale e gli incroci del tabellone hanno determinato che due dessero vita a questo derby, il primo nella storia del Mondiale per Club allargato. Un incrocio tra l’altro molto interessante, nel quale è difficile sbilanciarsi sul risultato finale.

Il Palmeiras ci arriva avendo vinto il girone A, imbattuto ma con una vittoria e due pareggi; a fare la differenza è stata la vittoria con l’Al Ahly, poi la rimonta contro l’Inter Miami da 0-2 a 2-2 negli ultimi dieci minuti della partita ha garantito anche il primo posto.

Secondo posto nel girone B invece per il Botafogo, che eppure in un certo senso ha fatto meglio, perché il gruppo comprendeva Paris Saint Germain e Atletico Madrid e i brasiliani sono riusciti a battere i campioni d’Europa in carica, quindi forse hanno destato migliore impressione rispetto ai cugini. La verità però ce la potrà dire solamente la diretta Palmeiras Botafogo…

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS BOTAFOGO

Possibile dubbio tattico per Abel Ferreira fra 3-4-2-1 e 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Palmeiras Botafogo. Come undici titolari comunque proviamo a indicare Weverton e davanti a lui Giay, Gomez e Murilo (in caso di difesa a tre); a centrocampo spazio a Felipe Anderson con Rios, Moreno e Piquerez scegliendo quindi la linea a quattro, in questo caso con il reparto offensivo che dovrebbe prevedere Estevao e Mauricio trequartista alle spalle di Vitor Roque.

Nel Botafogo di Renato Paiva dobbiamo invece tenere presente la squalifica di Gregore per somma di ammonizioni nel girone, il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con John Victor protetto dalla retroguardia a quattro con Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles da destra a sinistra; l’ex “italiano” Allan per aprire il centrocampo a tre con Marlon Freitas e Newton; in attacco invece puntiamo su un tridente che potrebbe vedere titolari Artur, Igor Jesus e Savarino.

PRONOSTICO E QUOTE

Forse a sorpresa, è meno equilibrato del previsto il pronostico Snai con le quote sulla diretta Palmeiras Botafogo. Il segno 1 è favorito a 2,35, mentre poi si sale a 2,90 in caso di pareggio e infine un successo del Botafogo varrebbe 3,45 volte la giocata e potrebbe essere intrigante.