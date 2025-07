Diretta Palmeiras Chelsea streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del quarto del Mondiale per Club 2025, 5 luglio

DIRETTA PALMEIRAS CHELSEA: IL QUARTO NOTTURNO CON MARESCA

Sarà l’ultima partita del Mondiale per Club 2025 collocata nel cuore della notte europea: la diretta Palmeiras Chelsea infatti ci farà compagnia dalle ore 3.00 italiane di sabato 5 luglio, naturalmente sarà ancora il 4 allo stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia, dove ci aspetta il confronto tra brasiliani e inglesi, che già si erano affrontati nel 2022 nel “vecchio” Mondiale per Club.

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025/ Inzaghi eliminato! Diretta gol live score (oggi 4 luglio)

Eccellente fino a questo momento il cammino del Palmeiras: la squadra di San Paolo infatti ha vinto il proprio girone e poi negli ottavi ha avuto la meglio sul Botafogo nel derby brasiliano. A voler essere pignoli manca finora un grande confronto con il calcio europeo (solo il pareggio per 0-0 con il Porto nel girone), ma stanotte arriverà anche questo esame per Abel Ferreira.

DIRETTA/ Fluminense Al Hilal (risultato finale 2-1): brasiliano in semifinale (Mondiale per Club)

Il Chelsea invece non ha brillato nel girone, forse pagando le fatiche di una stagione lunghissima, però finora Enzo Maresca ha fatto pienamente il suo dovere, vincendo poi anche l’ottavo di finale contro il Benfica al termine del match che ricorderemo per l’interruzione per maltempo senza che nemmeno fosse scoppiato il temporale.

Curiosità di questo Mondiale per Club tutto nuovo, un confronto fra Brasile e Inghilterra ha sicuramente grande fascino anche a livello di club e allora per tutti i nottambuli – o per chi ha fatto serata e non è ancora andato a letto – eccovi l’occasione per seguire la diretta Palmeiras Chelsea…

Probabili formazioni Palmeiras Chelsea/ Quote: i titolari di Maresca (Mondiale per Club 2025, 4 luglio)

PALMEIRAS CHELSEA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Palmeiras Chelsea in tv sarà in realtà la diretta streaming video come sempre su DAZN, la piattaforma che trasmette tutte le partite per il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS CHELSEA

Abel Ferreira dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Palmeiras Chelsea: difesa in emergenza per le squalifiche di Gustavo Gomez e Piquerez, davanti al portiere Weverton schieriamo quindi Marcos Rocha, Micael, Bruno Fuchs e Vanderlan; in mediana spazio per Rios e Lucas Evangelista; nel reparto offensivo infine ecco Paulinho, Mauricio ed Estevao sulla trequarti alle spalle del centravanti Vitor Roque.

La risposta di Enzo Maresca dovrebbe invece concretizzarsi in uno speculare modulo 4-2-3-1 con il portiere Sanchez protetto dalla difesa a quattro composta da Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella da destra a sinistra; nel cuore del centrocampo Enzo Fernandez e Caicedo; sulla trequarti invece potrebbero esserci dal primo minuto Nkunku, Palmer e Pedro Neto, così come indichiamo Delap in qualità di prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Inglesi favoriti in modo piuttosto chiaro nel pronostico Snai sulla diretta Palmeiras Chelsea. Le quote infatti indicano il segno 2 a 2,05, favorito rispetto alla vittoria brasiliana perché il segno 1 è dato a 3,80. Valore intermedio per un pareggio, che è infatti indicato a 3,25 per il segno X.