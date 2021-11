Diretta/ Palmeiras Flamengo streaming video tv: finale Copa Libertadores

DIRETTA PALMEIRAS FLAMENGO: OSPITI FAVORITI!

Palmeiras Flamengo, in diretta sabato 27 novembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Estadio Centenario di Montevideo, sarà una sfida valevole per la finalissima di Copa Libertadores 2021. Si assegna il titolo in un atto conclusivo tutto brasiliano, tra due città rivali calcisticamente come San Paolo e Rio de Janeiro. Curiosamente, si affrontano le due squadre che per ultime hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro della competizione. Nel 2019 il Flamengo e nel 2020 il Palmeiras, che ha vinto l’ultima edizione in un’altra finale tutta brasiliana contro il Santos.

Le due squadre arrivano però in uno stato di forma abbastanza differente all’appuntamento. In difficoltà il Palmeiras che nel “Brasileirao”, il massimo campionato brasiliano, dopo tre sconfitte consecutive è riuscito a frenare la serie no con un pareggio in casa contro l’Atletico Mineiro. Il Flamengo invece ha messo in fila quattro vittorie consecutive prima dell’ultimo pareggio a Porto Alegre sul campo del Gremio, ma la “Rubonegro” arriva decisamente favorita all’appuntamento.

DIRETTA PALMEIRAS FLAMENGO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palmeiras Flamengo non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’esclusiva per la Copa Libertadores è infatti affidata a DAZN. Questo match dunque sarà soltanto in diretta streaming video, naturalmente disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguirlo su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS FLAMENGO

Le probabili formazioni della diretta Palmeiras Flamengo, match che andrà in scena all’Estadio Centenario di Montevideo. Per il Palmeiras, Abel Ferrera schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Weverton; Mayke, Luan, G. Gomez, Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael; Scarpa, Raphael Veiga, Dudu; Rony. Risponderà il Flamengo allenato da Renato Gaucho con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luis; Willian Arão, Andreas Pereira; Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’estasio Centenario di Montevideo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palmeiras con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Flamengo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.92.



