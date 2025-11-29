Diretta Palmeiras Flamengo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Estadio Monumental per la finale di Coppa Libertadores 2025.

DIRETTA PALMEIRAS FLAMENGO, UN’ALTRA FINALE VERDEORO!

La Coppa Libertadores giunge al suo atto conclusivo con la diretta Palmeiras Flamengo che si gioca sabato 29 novembre 2025 dalle ore 22:00. Presso l’Estadio Monumental di Lima, in Perù, la più importante competizione calcistica per club del Sudamerica verrà ancora una volta assegnata ad una società proveniente dal Brasile.

Lo scorso anno era stato il Botafogo ad avere la meglio per 3 a 1 sui connazionali dell’Atletico Mineiro con gol decisivo dell’ex interista Alex Telles. In questa edizione 2025 sono invece protagoniste due compagini che hanno preso parte al Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti all’inizio dell’estate, quando avevano attirato su di sè l’attenzione di tutto il globo grazie anche alle prestazioni offerte contro le squadre europee.

In entrambe le formazioni impegnate quest’oggi ci sono diversi calciatori che hanno già militato nella nostra Serie A. Il Verdao arriva a questo appuntamento dopo aver sconfitto in semifinale gli ecuadoriani della Liga de Quito con una grande rimonta: l’ex laziale Felipe Anderson ed i suoi compagni hanno ribaltato il 3 a 0 subito all’andata rifilando un 4 a 0 ai biancorossoblù al ritorno in Brasile.

Il Mengao, dal canto suo, ha invece avuto la meglio appena per 1 a 0 fra le mura amiche sul Racing Club di Avellaneda grazie alla rete segnata da Carrascal, proteggendo il vantaggio acquisito poi anche in Argentina dove non sono arrivati altri gol. Tra le file dei rossoneri, Campioni in carica del Campionato Carioca, ci sono diversi elementi che abbiamo avuto modo di conoscere nel recente passato: Danilo ed Alex Sandro, che hanno vestito la maglia della Juventus, Emerson Royal, che ha lasciato il Milan qualche mese fa, il cileno Pulgar, ex di Bologna e Fiorentina, ed il Campione d’Europa con la Nazionale italiana Jorginho.

DIRETTA PALMEIRAS FLAMENGO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non ci sarà alcun passaggio televisivo per la diretta Palmeiras Flamengo. La partita verrà trasmessa appunto in esclusiva da Como TV, piattaforma che trasmette solamente in streaming ma comunque in forma gratuita. Accedi al sito web o all’applicazione ufficiali per non perderti neanche un istante del match.

DIRETTA PALMEIRAS FLAMENGO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Palmeiras Flamengo: il Verdao di Abel Ferreira si paleserà in campo con il suo consueto modulo 4-2-2-2 schierando Weverton in porta, Giay, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez nelle retrovie, Anibal Moreno e Andreas Pereira davanti alla difesa, Felipe Anderson e Raphael Veiga sulla trequarti, Flaco Lopez e Vitor Roque in avanti. La squadra di mister Filipe Luis utilizzerà invece il modulo 4-3-3 con Rossi fra i pali, Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira ed Alex Sandro in difesa, Jorginho, Everton Arajuo ed Arrascaeta nel mzzo, Luiz Araujo, Samuel Lino e Pedro nel tridente d’attacco.

DIRETTA PALMEIRAS FLAMENGO, LE QUOTE

Le quote di Snai in merito al possibile esito finale della diretta Palmeiras Flamengo propendono leggermente a favore dei rossoneri. Il successo del Mengao è infatti indicato a 2.55 dall’agenzia di scommesse che ha quotato invece il trionfo degli uomini di Abel Ferreira a 2.85. Il punteggio meno probabile riguarda infine il pareggio con il segno x pagato a 2.90 per questa partita.