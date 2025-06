DIRETTA PALMEIRAS PORTO: UNA PARTITA INTRIGANTE

La diretta Palmeiras Porto regalerà una mezzanotte divertente a chi aspetterà di andare a letto per seguire la partita valida per il girone A del Mondiale per Club 2025. L’appuntamento è al MetLife Stadium di East Rutherford, nei pressi di New York anche se nello Stato del New Jersey.

Negli States sarà ancora domenica, ma per noi il fischio d’inizio sarà alle ore 24.00 e quindi pois di giocherà di fatto già lunedì 16 giugno. Orario non comodissimo, ma potrebbe valerne la pena per seguire la sfida tutta latina fra i brasiliani del Palmeiras e i portoghesi del Porto.

Il Palmeiras partecipa a questo primo Mondiale per Club grazie alla vittoria nella Coppa Libertadores 2021, che fece il bis del trionfo già ottenuto l’anno prima. Insomma, una squadra di notevole livello, che fra il 2022 e il 2023 ha vinto anche altri due campionati brasiliani e una Recopa Sudamericana, quindi attenzione al club di San Paolo che fu fondato da emigranti italiani.

Il Porto invece è presenza fissa di buon livello nelle Coppe europee e si è preso grazie al ranking uno dei 12 posti riservati alla Uefa, anche se a causa del terzo posto nell’ultimo campionato sarà “solo” in Europa League l’anno prossimo. Match comunque stuzzicante: cosa ci dirà la diretta Palmeiras Porto?

PALMEIRAS PORTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Palmeiras Porto in tv non sarà in chiaro: potrete seguirla quindi solamente grazie alla diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS PORTO

Siamo al debutto di una competizione inedita, le incognite sono molte ma per le probabili formazioni della diretta Palmeiras Porto possiamo indicare il modulo 3-4-3 come riferimento per i brasiliani di Abel Ferreira (curiosamente un allenatore portoghese). Quanto ai titolari, ecco in porta Weverton; davanti a lui la difesa a tre con Giay, Gomez e Bruno Fuchs; a centrocampo si può invece disegnare il quartetto con Allan, Rios, Moreno e Piquerez dal primo minuto; infine, in attacco il Palmeiras potrebbe proporre il tridente con Estevão, Lopez e Paulinho.

Il Porto invece come allenatore ha l’argentino Martin Anselmi, che dovrebbe proporre il modulo 3-4-2-1 per i lusitani: certamente in porta Diogo Costa; retroguardia a tre che dovrebbe essere formata da Perez, Zé Pedro e Marcano; a centrocampo João Mario, i due centrali Varela ed Eustaquio con Francisco Moura per completare il reparto; infine, in attacco Rodrigo Mora e Pepê sulla linea della trequarti alle spalle del centravanti Aghehowa.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine il consueto sguardo al pronostico sulla diretta Palmeiras Porto. Le quote Snai ci dicono che c’è grande incertezza, perché la vittoria brasiliana è quotata a 2,50 e quella portoghese a 2,70, mentre con il pareggio si toccherebbe quota 3,20.