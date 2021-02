Diretta Palmeiras Tigres/ Streaming video tv: semifinale del Mondiale per club

DIRETTA PALMEIRAS TIGRES: È DERBY!

Palmeiras Tigres, in diretta dallo stadio Education City di Ar Rayyan (Qatar), si gioca alle ore 19.00 italiane (21.00 locali) di questa sera, domenica 7 febbraio, come prima semifinale del Mondiale per club 2020, slittato a febbraio a causa dei ritardi che il calendario del calcio internazionale ha subito per la pandemia di Coronavirus. Oggi dunque avremo il “derby” delle Americhe grazie alla diretta di Palmeiras Tigres, che metterà di fronte i campioni del Sudamerica, cioè i brasiliani del Palmeiras che appena otto giorni fa hanno vinto la Copa Libertadores, e i messicani del Tigres, campioni invece del Centro-Nord America e vittoriosi giovedì nel primo turno contro i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai campioni d’Asia – primo turno dal quale invece il Palmeiras è esentato, come stabilisce il regolamento che prevede per i campioni del Sudamerica e d’Europa l’ingresso al Mondiale per club soltanto dalle semifinali.

Si annuncia dunque una sfida interessante in Palmeiras Tigres, con i brasiliani favoriti ma i messicani che non partono a loro volta già battuti come può essere in altri incroci.

DIRETTA PALMEIRAS TIGRES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che, come per tutte le partite del Mondiale per club, anche la diretta tv di Palmeiras Tigres di quest’oggi sarà trasmessa sul digitale terrestre in chiaro per tutti su Mediaset Canale 20. La sfida odierna (come pure gli altri match del torneo che laureerà la formazione campione del Mondo per club) sarà di conseguenza visibile per tutti anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS TIGRES

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Palmeiras Tigres. Per i brasiliani ci basiamo naturalmente sulla finale della Libertadores di appena otto giorni fa: modulo 4-1-4-1 con Weverton in porta; difesa a quattro con Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Vina da destra a sinistra; Danilo regista basso e poi un quartetto composto da Gabriel Menino, Raphael Veiga, Ze Rafael e Rony a supporto della prima punta Luiz Adriano, ex Milan. Per il Tigres invece il punto di riferimento è ovviamente la partita di giovedì: modulo 4-2-3-1 con Guzman in porta; difesa a quattro formata da Rodriguez, Meza, Reyes e Salcedo; in mediana la coppia composta da Rafael Carioca e Pizarro, mentre sulla trequarti ecco Quinones, Duenas e Aquino a supporto del francese Gignac, centravanti decisivo con una doppietta contro l’Ulsan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Palmeiras Tigres in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I brasiliani partono favoriti e il segno 1 è di conseguenza quotato a 2,10, ma non c’è una differenza enorme con il pareggio o con la vittoria dei messicani, per le quali va osservato che il segno X e il segno 2 sono curiosamente proposti entrambi a 3,30 volte la posta in palio.



