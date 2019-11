Diretta Palmese Palermo/ Streaming video tv: rosanero per la ripartenza (Serie D)

Palmese Palermo, in diretta dallo Stadio Giuseppe Lopresti di Palmi (Reggio Calabria), si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2019, per la dodicesima giornata del campionato di Serie D 2019-2020 nel girone I. Trasferta calabrese dunque per i rosanero, che vivono quest’anno tra i dilettanti dopo il fallimento della precedente società: Palmese Palermo vedrà i siciliani alla ricerca dell’immediato riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Savoia, che ha posto fine alla precedente striscia di dieci vittorie consecutive. In classifica il dominio del Palermo resta netto, perché nessuna avversaria si sta anche solo avvicinando ai 30 punti dei rosanero, per di più la partita di oggi sembra l’occasione ideale per tornare a vincere. Palmese Palermo infatti è un vero e proprio testa-coda: se i siciliani sono saldamente la capolista del girone, i calabresi sono invece tristemente ultimi con soli 5 punti dopo undici giornate, di conseguenza la missione oggi si annuncia particolarmente difficile per la Palmese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per la partita Palmese Palermo non sarà garantita la diretta tv ma ci sarà la possibilità della diretta streaming video in esclusiva via internet per tutti gli abbonati alla piattaforma Elevensports, casa della Serie C ma anche dei rosanero in questa stagione di Serie B. Di conseguenza gli abbonati avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PALMESE PALERMO

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Palmese Palermo. I padroni di casa di Antonio Venuto propongono un 3-5-2 che potrebbe vedere titolari oggi Licastro in porta; retroguardia a tre composta da Battaglia, Bruno e Cinquegrana; nella folta linea a cinque di centrocampo ecco da destra a sinistra Maesano, Chiavazzo, Condomitti, Villa ed Occhiuto, infine la coppia d’attacco potrebbe vedere in campo Militano e Fioretti. Dall’altra parte, Rosario Pergolizzi dovrebbe proporre il suo Palermo secondo il modulo 4-3-3: Pelagotti in porta, protetto da una difesa a quattro composta da Doda, Lancini, Crivello e Vaccaro da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo potrebbero essere titolari Martinelli, Martin e Kraja; infine Santana a destra e Felici a sinistra potrebbero essere le due ali in appoggio alla prima punta Ricciardo nel tridente del Palermo.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, proviamo a chiederci quali siano le quote per il pronostico circa Palmese Palermo. L’agenzia di scommesse sportive Snai non ha alcun dubbio e quota il segno 2 a 1,17, considerando praticamente certa la vittoria esterna del Palermo. Si sale poi di parecchio già con il segno X, dal momento che il pareggio è quotato a 6,25. Infine, in caso di successo della Palmese, chi avrà puntato sul segno 1 guadagnerebbe ben 10,00 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA