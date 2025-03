DIRETTA PANATHINAIKOS FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Panathinaikos Fiorentina sta per farci compagnia: si tratterà della prima sfida di sempre tra i verdi di Atene e i viola, ma non la prima volta in cui la Fiorentina affronta una squadra greca. Purtroppo abbiamo già ricordato l’ultima finale di Conference League persa contro l’Olympiakos; in realtà stasera il dato che deve preoccupare la Viola è quello dei testa a testa contro la Grecia, perché troviamo una sola vittoria in sei partite con tre pareggi e due sconfitte. L’Aek Atene era stato affrontato nel girone di una Coppa Uefa “sperimentale”, nel 2007, e ne era venuto fuori un pareggio esterno per 1-1: gol di Daniel Osvaldo cui aveva “risposto” immediatamente l’autorete di Federico Balzaretti.

Formazioni Panathinaikos Fiorentina/ Quote, ecco Fagioli e Gudmundsson (Conference, 6 marzo 2025)

Poi abbiamo i quattro confronti con il Paok Salonicco: nell’ottobre 2014 bastò il gol di Juan Manuel Vargas per vincere in Grecia, al ritorno al Franchi fu 1-1 ed eravamo nel girone di Europa League, stesso contesto due anni dopo quando la Fiorentina fece 0-0 in trasferta e addirittura perse in casa per 3-2. Stasera le cose andranno diversamente? Scopriamolo insieme: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Panathinaikos Fiorentina comincia! PANATHINAIKOS (3-4-3): Dragowski; Willian Arao, Ingason, Ne. Maksimovic; Kotsiras, Ounahi, Siopis, Mladenovic; Tetê, Swiderski, Djuricic. Allenatore: Rui Vitoria FIORENTINA (3-5-2): P. Terracciano; Matias Moreno, Comuzzo, L. Ranieri; Dodò, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino (agg. di Claudio Franceschini)

Morte Davide Astori, Cassazione conferma condanna a Galanti/ “Non doveva concedere idoneità sportiva”

DOVE VEDERE DIRETTA PANATHINAIKOS FIORENTINA, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Panathinaikos Fiorentina, dovrete essere innanzitutto abbonati a Sky e dopodiché collegarvi sul canale 252. Per la diretta streaming invece dovrete vederla sull’app Sky Go.

PANATHINAIKOS FIORENTINA, TRASFERTA GRECA

Ritorno in Grecia per la Viola in questa diretta Panathinaikos Fiorentina che si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 18:45. Il club toscano tornerà dunque ad Atene dove perse l’anno scorso la finalissima di Conference League contro l’Olympiakos.

I biancoverdi di Grecia avevano perso l’andata contro il Vikingur Reykjavik per 2-1, salvo poi rimontare con una rete al 95esimo di Tete nel ritorno casalingo, assicurandosi così il passaggio del turno agli ottavi di finale di Conference.

DIRETTA/ Inter Fiorentina Primavera (risultato finale 2-1): sorpasso in classifica! (1 marzo 2025)

La Fiorentina invece è passata direttamente attraverso il girone unico con il terzo posto ottenuto grazie ai 13 punti ottenuti nelle sei gare disputate così come Rapid Vienna, Djugarden e Lugano, ma la differenza reti ha premiato i viola.

LE PROBABILI FORMAZIONI PANATHINAIKOS FIORENTINA

Il Panathinaikos scenderà sul terreno di gioco col modulo 4-3-3 con Lodygin in porta, difesa a quattro composta da Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingason e Mladenovic. Nella zona nevralgica del campo Gnezda Cerin, Maksimovic e Ounahi mentre davanti Tete, Ioannidis e Djuricic.

La Fiorentina opterà per il 3-5-2. Tra i pali Terracciano, difeso da Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Gli esterni saranno Dodò e Gosens con Richardson, Cataldi e Fagioli in mediana. Coppia d’attacco Zaniolo e Kean, al rientro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PANATHINAIKOS FIORENTINA

La squadra favorita alla vittoria finale di questa gara è la Fiorentina a 2.35 con l’1 fisso del Panathinaikos a 3.30 mentre la X è a 3.00. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.69.