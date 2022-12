Diretta Panathinaikos Milano/ Streaming video tv: nella storica Oaka! (Eurolega)

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: PER USCIRE DALLA CRISI!

Panathinaikos Milano è in diretta dall’Oaka Altion, alle ore 20:00 di giovedì 8 dicembre: la partita è valida per la 12^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. L’Olimpia ci arriva con una striscia pessima: sette sconfitte consecutive, ultima delle quali contro il Baskonia, e una campagna internazionale che per Ettore Messina era già compromessa ancor prima di cadere in terra basca. Ultimo posto in classifica, tre partite di margine dalla zona playoff: non è tanto la situazione di graduatoria (rimediabile) a spaventare quanto il trend, che ci sta dicendo di come Milano fatichi davvero a trovare il ritmo giusto.

Se non altro in Serie A1 è arrivato il riscatto con una devastante vittoria a Sassari: l’Olimpia deve ripartire da qui per provare a costruire la sua rinascita in Eurolega, sapendo che il tempo a disposizione c’è ma che naturalmente bisognerà dare più del 100%. Aspettando nel mentre che la diretta di Panathinaikos Milano prenda il via, come sempre possiamo fare la nostra solita valutazione circa i temi principali che ci accompagneranno all’interno della serata all’Oaka Altion, sperando che per l’Olimpia possa davvero trasformarsi in un punto dal quale ripartire e magari invertire totalmente la tendenza in questa complicatissima Eurolega.

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Panathinaikos Milano sarà come sempre disponibile sui canali della televisione satellitare, che trasmette le partite di Eurolega delle nostre due squadre e anche alcune delle altre; l’appuntamento sarà pertanto riservato agli abbonati, che potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre bisogna ricordare ancora che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Panathinaikos Milano ci presenta una serata difficile per l’Olimpia anche guardando lo stato di forma dell’avversaria: la squadra greca infatti arriva da tre vittorie consecutive con le quali ha nettamente migliorato la sua situazione in classifica, adesso il computo parla di 5 vittorie e 6 sconfitte e chiaramente una corsa ai playoff che si è fatta molto più concreta. La striscia peraltro è iniziata con la vittoria sul filo di lana contro la Virtus Bologna.

Una partita che sembrava persa e che invece, ribaltata, ha portato il Panathinaikos a ritrovare la fiducia nei suoi mezzi; chiaramente è quello che Milano spera di fare stare all’Oaka, ma Ettore Messina purtroppo deve fare i conti con una situazione legata agli infortunati che è pessima, perché di fatto l’Olimpia ha fuori oltre metà roster e anche questo pesa sul bilancio. Vedremo dunque cosa succederà tra poche ore, mettiamoci nella concreta attesa della palla a due di Panathinaikos Milano.

