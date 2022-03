Diretta Panathinaikos Milano/ Streaming video tv: Olimpia ancora ad Atene (Eurolega)

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: TRASFERTA ABBORDABILE PER L’OLIMPIA!

Panathinaikos Milano, in diretta dall’Oaka Altion alle ore 20:00 di venerdì 4 marzo, si gioca per la 28^ giornata di basket Eurolega 2021-2022. Siamo vicini al termine della regular season, e l’Olimpia vuole blindare il suo terzo posto in classifica con l’obiettivo concreto di migliorarlo: non sono infatti lontane Barcellona e Real Madrid, al momento cambierebbe poco ma arrivare a vincere la stagione regolare di Eurolega, nel caso, sarebbe un grande segnale per una squadra che comunque il definitivo salto di qualità internazionale ha più volte dimostrato di averlo fatto.

All’andata Milano aveva ottenuto una vittoria netta nei confronti del Panathinaikos, che non è più la potenza di un tempo: i greci infatti occupano il terzultimo posto nella classifica di Eurolega, possono ancora raggiungere i playoff ma sarà comunque difficile, dunque sulla carta le motivazioni sono decisamente più ampie per l’Olimpia. Vedremo se questo basterà per espugnare il parquet di Atene: la diretta di Panathinaikos Milano si avvicina, per il momento possiamo aspettarne la palla a due e cominciare a presentare i temi principali di questo match in Eurolega.

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Panathinaikos Milano sarà trasmessa come di consueto sui due canali della televisione satellitare, tornata a essere la casa dell’Eurolega: l’appuntamento riservato agli abbonati è su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (rispettivamente numeri 201 e 204 del decoder) con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Sul sito www.euroleague.net, quello ufficiale della competizione, troverete invece il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Panathinaikos Milano dobbiamo innanzitutto dire che l’Olimpia sarebbe stata chiamata al doppio appuntamento di Eurolega questa settimana: martedì sera era in programma il recupero contro l’Unics Kazan al Mediolanum Forum, ma il giorno precedente l’Eurolega ha annunciato ufficialmente la sospensione di tutte le squadre russe dalla competizione, fino a nuovo ordine. Del resto l’Unics non avrebbe potuto viaggiare verso la Lombardia se non facendo un giro lunghissimo.

Sia come sia, Milano non ha giocato e dunque torna in campo stasera e curiosamente lo fa ancora nella capitale della Grecia, dove ha perso contro l’Olympiacos una partita a basso punteggio, poco spettacolare e condotta per larghi tratti nel primo tempo. Il Panathinaikos quest’anno non è affatto ai livelli della grande rivale cittadina, come anche la partita di andata contro l’Olimpia ha dimostrato; c’è dunque fiducia da parte di Ettore Messina, ma il coach sa molto bene che nessun match di Eurolega può essere sottovalutato perché l’intensità è sempre e comunque ai massimi livelli, dunque vedremo cosa accadrà tra poche ore all’Oaka Altion…

