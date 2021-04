Diretta Panathinaikos Milano/ Streaming video tv: un incrocio storico! (Eurolega)

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: OLIMPIA, SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Panathinaikos Milano, che viene diretta dagli arbitri Sreten Radovic, Fernando Rocha e Saulius Racys, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 1 aprile: siamo all’Oaka Altion, dove va in scena la partita valida per la 33^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. È la penultima giornata della regular season: l’Olimpia naviga verso i playoff e deve farsi perdonare, almeno guardando alla sua produzione personale, qualche scivolone in campionato che ha mostrato il lato “umano” di una corazzata destinata a dominare in Italia e che, finalmente, ha trovato ritmo anche in Europa come dimostra la classifica della competizione.

Il Panathinaikos, squadra storica che di Eurolega si intende eccome, sta attraversando una situazione complessa pur se all’andata aveva espugnato il Mediolanum Forum: anche a causa della crisi della pallacanestro greca non giocherà la post season in questa stagione, ma è chiaro che una società come questa è sempre e comunque proiettata al futuro anche se inevitabilmente dovrà rivedere qualcosa. Intanto, aspettando la diretta di Panathinaikos Milano, possiamo fare un breve approfondimento sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Panathinaikos Milano potrebbe essere trasmessa su Eurosport 2, canale riservato ai clienti della televisione satellitare al numero 211 del decoder (la programmazione potrebbe cambiare all’ultimo); inoltre sappiamo bene che i match di Eurolega sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’opportunità di consultare liberamente il sito ufficiale www.euroleague.net per tutte le informazioni utili sul torneo e il match, quindi il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale così come le statistiche di giocatori e squadre.

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Panathinaikos Milano offre, come detto, un’occasione all’Olimpia per provare a vincere su un parquet storico: la squadra greca, allenata da Oded Kattash, ha dovuto cedere pezzi da novanta nel corso delle ultime stagioni ed è rimasta con un roster anche giovane e che deve ancora crescere, al cui interno spiccano gli ex Nemanja Nedovic (miglior marcatore della squadra), Aaron White e Shelvin Mack ma anche Mario Hezonja, che si era imposto al Barcellona prima di tentare la strada della NBA, tornando nelle ultime settimane. Va ricordato che il Panathinaikos deve recuperare due partite, ma avendone vinte soltanto 10 non può comunque iscriversi alla corsa per i playoff; verrà così spezzata una clamorosa serie ventennale volendo accettare la Top 16 come superamento del primo turno, se invece vogliamo considerare i quarti di finale in quanto tali dobbiamo parlare di 9 stagioni consecutive, con l’anno scorso che avrebbe potuto portarli in dote se non ci fosse stato il lockdown. Milano quest’anno ha fatto molto meglio, e potrebbe dunque migliorare un bilancio che nell’Eurolega moderna, contro i greci, la vede in svantaggio per 6-13. Non resta dunque che mettersi comodi e assistere alla partita…



