Diretta Panathinaikos Olimpia Milano/ Streaming video tv: trasferta ostica (Eurolega)

Panathinaikos Olimpia Milano, in diretta dall’Oaka di Atene, casa della formazione greca, si gioca alle ore 20.30 italiane (le 21.30 locali) di questa sera, giovedì 17 ottobre 2019, per la terza giornata della stagione regolare della Eurolega 2019-2020 di basket. Siamo dunque appena all’inizio di un cammino lunghissimo, anche perché da quest’anno sono diventate 18 le squadre partecipanti alla Eurolega e di conseguenza la stagione regolare avrà ben 34 partite. Per ora possiamo dire che Panathinaikos Olimpia Milano metterà di fronte due squadre che hanno cominciato il cammino con una vittoria e una sconfitta nei primi due match di questa Eurolega. Milano ha perso in casa del Bayern Monaco alla prima giornata e poi ha vinto al Forum contro lo Zalgiris Kaunas, dunque finora ha sempre rispettato il fattore campo: la trasferta di Atene dà l’occasione di un primo strappo significativo, ma naturalmente i greci hanno l’obiettivo opposto, confermarsi in casa dove hanno già vinto con la Stella Rossa, perdendo invece in Francia contro il Villeurbanne.

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Panathinaikos Olimpia Milano non sarà disponibile sui canali del nostro Paese; per seguire la partita potete però abbonarvi al servizio offerto dalla piattaforma Eurosport Player, che ha i diritti per tutte le gare di Eurolega della stagione e ve le fornirà in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di avere tutti gli aggiornamenti sull’Eurolega e sulle squadre partecipanti attraverso il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo www.euroleague.net.

Presentando la diretta di Panathinaikos Olimpia Milano, bisogna naturalmente osservare che al momento è difficile dare giudizi su questa Eurolega appena nata, nella quale le gerarchie sono ancora instabili – vedi il Fenerbahce con due sconfitte su due. Il problema per Ettore Messina arriva semmai dal campionato, dove Milano ha perso finora due partite su quattro, numeri che sono pessimi per l’Olimpia nel contesto del nostro campionato nazionale. Anche qui naturalmente non è il caso di fare drammi, tuttavia è evidente che Milano ha ancora parecchi aspetti sui quali lavorare, come la partita con Brindisi ha evidenziato in modo chiaro,. Per almeno 28 minuti non ha funzionato praticamente nulla, poi Milano ha solo sfiorato la rimonta con un ottimo finale, germe delle potenzialità di una squadra che al momento balbetta un po’ troppo. La trasferta sul parquet del Panathinaikos, campo storicamente difficile per chiunque, ci dirà se si inizieranno a vedere dei miglioramenti significativi.



