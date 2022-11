Diretta Panathinaikos Virtus Bologna/ Streaming video tv: sfida storica! (Eurolega)

DIRETTA PANATHINAIKOS VIRTUS BOLOGNA: CHE SHOW IN GRECIA!

Panathinaikos Virtus Bologna, che è in diretta dall’Oaka Altion alle ore 20:00 di mercoledì 23 novembre, si gioca per la 9^ giornata di basket Eurolega 2022-2023: altro turno doppio in questa settimana, e le V nere volano nella capitale greca con grande entusiasmo perché, dopo un avvio complicato, sembrano finalmente aver trovato il passo giusto. Una Virtus Bologna che aveva già battuto il Real Madrid al Wizink Center, poi ha fatto il colpo al Mediolanum Forum e infine ha demolito Valencia, rifilandogli 30 punti al PalaDozza. Raggiunto il 50% di vittorie, adesso per Sergio Scariolo le cose vanno decisamente meglio nella corsa ai playoff.

Diretta/ Trento Virtus Bologna (risultato finale 64-71): vittoria ospiti!

Il Panathinaikos invece è una società storica, che ha legato il suo nome in particolar modo a Zelimir Obradovic: smaltita però la sbornia delle Euroleghe messe in bacheca in breve tempo, i greci hanno dovuto affrontare una crisi anche e soprattutto economica che ha portato un calo nei risultati, oggi il bilancio parla di 2 vittorie e 6 sconfitte e dunque arrivare alla post season non sarà facile. Nella diretta di Panathinaikos Virtus Bologna dunque la Segafredo, imbattuta nella nostra Serie A1, è favorita ma a parlare dovrà essere il parquet dell’Oaka; intanto noi facciamo una rapida considerazione su quelli che sono i temi principali legati a questa partita di Eurolega.

DIRETTA/ Virtus Bologna Valencia (risultato 66-40) streaming: dilaga la Virtus

DIRETTA PANATHINAIKOS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Panathinaikos Virtus Bologna sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: come noto l’appuntamento con l’Eurolega, almeno per quanto riguarda le squadre italiane, è su questa emittente che è riservata agli abbonati, e permetterà di assistere alle partite anche in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il servizio di diretta streaming video sarà poi fornito dal portale Eleven Sports: qui è possibile l’abbonamento stagionale o l’acquisto dell’evento on demand, infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale, indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 59-64): vittoria fondamentale!

DIRETTA PANATHINAIKOS VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Attendiamo la diretta di Panathinaikos Virtus Bologna per scoprire se ancora una volta le V nere faranno fruttare il grande momento che stanno vivendo: l’Oaka è uno degli ambienti più caldi in Europa e dunque andare a vincere qui non sarà semplice, ma come detto il Panathinaikos non è più quello di qualche anno fa e dunque per Sergio Scariolo e i suoi ragazzi c’è ampio margine di manovra, soprattutto se saranno quelli ammirati la scorsa settimana nella roboante vittoria casalinga contro Valencia. La squadra gira, in campionato come detto ha sempre vinto e in Eurolega ha saputo approcciare con la giusta mentalità, dovendo accettare qualche scossa di assestamento.

Poi con il passare delle settimane ha mostrato il proprio vero potenziale, e lasciando intendere che le dichiarazioni che ponevano i playoff come obiettivo realistico e concreto non erano certo campate per aria. Il cammino sarà lungo, ma intanto la Virtus Bologna si è messa in una posizione più che positiva per andare a caccia della Top 8; come sempre il doppio turno potrebbe portare qualche sorpresa e bisognerà essere in grado di gestire le energie, ma siamo fiduciosi per questa trasferta sul parquet del Panathinaikos. Tra poco sapremo poi tutto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA