DIRETTA PANATHINAKOS VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: un ricordo amaro (Eurolega 17 novembre 2023)

DIRETTA PANATHINAKOS VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Abbiamo visto che la diretta di Panathinaikos Virtus Bologna mette a confronto due squadre storiche, ma nell’Eurolega moderna i precedenti sono appena tre: quelli della passata stagione hanno fatto registrare una vittoria a testa (entrambi i team hanno vinto in casa), ma naturalmente il grande ricordo è quello del 5 maggio 2002, la sera della finale di Eurolega. La Virtus Bologna, campione in carica, aveva raggiunto ancora l’ultimo atto che tra l’altro avrebbe potuto giocare al PalaMalaguti; il Panathinaikos era tornato alla Final Four dopo un anno di “pausa”, in attesa di un titolo che mancava dal 2000 (per due volte consecutive aveva giocato la finale contro il Maccabi Tel Aviv).

Ettore Messina contro Zeljko Obradovic, ma non solo: da una parte Manu Ginobili, Antoine Rigaudeau, Matjaz Smodis e Marko Jaric, dall’altra Dejan Bodiroga, Ibrahim Kutluay, Darryl Middleton e Fragiskos Alvertis, e poi tutti gli altri. A vincere era stato il Panathinaikos: risultato finale 89-83 con un secondo tempo da 49-35, prestazione da 21 punti, 7 rimbalzi e 4 assist per Bodiroga (8/14 al tiro) mentre Kutluay ne aveva messi 22 con 7/12 dal campo. Per la Virtus Bologna Ginobili aveva chiuso con 27 punti, il 60% al tiro e 5 rimbalzi, Smodis aveva contribuito con 23 punti e 8/11 ma non era bastato per portare a casa il terzo titolo continentale. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PANATHINAIKOS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Panathinaikos Virtus Bologna sarà affidata ai canali della televisione satellitare, che ha in carico i migliori match di Eurolega (tra cui ovviamente quelli delle nostre due squadre). Sarà una visione riservata agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video; a tale proposito va ricordato che le partite di Eurolega sono garantite anche dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Infine, tutte le informazioni utili saranno consultabili su www.euroleaguebasketball.net/euroleague, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

UNA GRANDE CLASSICA!

Panathinaikos Virtus Bologna, in diretta dall’Oaka Altion di Atene, si gioca alle ore 20:15 di venerdì 17 novembre: siamo nella nona giornata di basket Eurolega 2023-2024, ed è questa una partita estremamente intrigante per le V nere che hanno avuto un ottimo avvio nel torneo, facendo capire a tutti come, dopo l’anno di apprendistato, possano realmente andare a giocarsi un posto nei playoff. L’ultima trasferta è stata persa nettamente a Madrid, ma chiaramente ci può stare considerando che il Real è campione in carica ed è partito ancora meglio delle attese: ora, giocato il derby casalingo contro Milano, la Virtus Bologna vuole prendersi una bella vittoria esterna.

In campionato intanto, archiviato il primo ko stagionale, la squadra di Luca Banchi è tornata a correre vincendo l’anticipo contro Treviso; il saldo di questo inizio di stagione è ampiamente positivo per la Segafredo, ma chiaramente la strada che porta ai playoff di Eurolega è lunga e piena di insidie, dunque bisognerà tenere sempre alta la guardia. Adesso aspettiamo che la diretta di Panathinaikos Virtus Bologna prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno da questa serata all’Oaka Altion.

DIRETTA PANATHINAIKOS VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Panathinaikos Virtus Bologna è un grande classico in Eurolega: stiamo parlando di due squadre che hanno un totale di 8 titoli, i greci fanno la parte del leone con 6 ma l’ultimo è datato 2011, mentre per quello delle V nere bisogna tornare addirittura a 22 anni fa. Insomma, due corazzate che però in epoca recente hanno affrontato parecchie difficoltà; sappiamo bene come la Virtus Bologna abbia conosciuto anche le serie inferiori, impiegando un po’ di tempo per tornare la big che conoscevamo. Il percorso in campionato ha già portato in dote uno scudetto e tre finali consecutive, ora bisogna crescere di colpi anche in Eurolega.

Il Panathinaikos nelle ultime stagioni non è mai stato competitivo per la gloria europea, questo potrebbe derivare anche dal fatto che sia mancata la competizione interna con l’Olympiacos ma in termini generali il calo non è stato indifferente. In estate però i greci hanno deciso di rialzare l’asticella firmando coach Ergin Ataman, due volte campione di Eurolega con l’Anadolu Efes, e dunque le aspettative di tornare ai playoff ci sono tutte anche se l’inizio è stato poco più che discreto. Tra poco scopriremo quello che succederà nella diretta di Panathinaikos Virtus Bologna, una partita che è davvero importante per entrambe le squadre.











