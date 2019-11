Diretta Paok Brindisi/ Streaming video tv: trasferta greca per Vitucci

Paok Brindisi, in diretta dalla Paok Sports Arena di Salonicco (Grecia), si gioca alle ore 18.00 italiane (le 19.00 locali) di questa sera, martedì 12 novembre: siamo alla quinta giornata della Champions League 2019-2020 di basket nel girone D. L’attesa è grande per Paok Brindisi, perché la squadra pugliese sta facendo davvero molto bene in campionato, dove viaggia con sei vittorie in otto giornate, l’ultima domenica espugnando il campo di Trieste. La squadra di coach Frank Vitucci dunque ha cominciato alla grande il campionato, anche se a livello internazionale sta facendo più fatica. Il cammino in Champions League finora ha regalato due vittorie su quattro partite, dunque esattamente il 50%, ma il girone prevederà ben 14 giornate e di conseguenza adesso è impossibile sbilanciarsi. Settimana scorsa la Happy Casa ha vinto al PalaPentassuglia contro il Besiktas, adesso sarebbe prezioso un colpaccio in trasferta, approfittando di un Paok molto deludente, dal momento che i greci hanno perso quattro partite su quattro finora.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paok Brindisi non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, ma fa parte dell’offerta di Eurosport Player: abbonandosi a questa piattaforma, che dà grande risalto alla stagione di basket, sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Champions League per le informazioni utili (come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori) all’indirizzo www.basketballcl.com.

DIRETTA PAOK BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Paok Brindisi ci fornisce l’occasione per parlare della buonissima prima parte di campionato da parte della squadra pugliese, anche se andrà valutato sulla lunga distanza l’impatto del doppio impegno. La Happy Casa Brindisi nelle scorse settimane ha saputo vincere al Forum di Assago contro l’Olimpia e contro i campioni d’Italia in carica di Venezia. Domenica invece Brindisi ha vinto sul parquet di Trieste con il punteggio di 72-80, al termine di una partita a lungo equilibrata ma nella quale i pugliesi di coach Frank Vitucci hanno avuto qualcosa in più nei momenti decisivi. Citazione per Alessandro Zanelli, in doppia cifra (10 punti) e soprattutto autore della tripla che a meno di un minuto dalla fine ha sigillato la vittoria di Brindisi. Più in generale, sono stati ben cinque i giocatori in doppia cifra per la Happy Casa, con Adrian Banks in prima fila grazie a ben 18 punti messi a referto dallo statunitense.



