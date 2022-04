Diretta/ Paok Marsiglia, streaming video tv: sfida apertissima (Conference)

DIRETTA PAOK MARSIGLIA: I GRECI PROVANO LO SGAMBETTO!

Paok Marsiglia, in diretta giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Toumba di Salonicco sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Quella che prenderà il via tra pochi istanti è una delle gare più aperte di questa prima edizione della competizione europea e il clima sarà caldissimo…

Diretta/ Marsiglia PAOK (risultato finale 2-1): in Grecia la resa dei conti!

Come ben sappiamo, la gara d’andata tra Paok e Marsiglia è terminata 2-1 in favore della formazione di Sampaoli. Doppio vantaggio nel primo tempo firmato dall’ex Roma Gerson (poi espulso) e dal solito Payet. A tenere in vita la formazione greca ci ha pensato un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio: parliamo del fantasista marocchino El Kaddouri, a segno su assist di Zivkovic.

Diretta/ Basilea Marsiglia (risultato finale 1-2) streaming: la ribalta Rongier

DIRETTA PAOK MARSIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paok Marsiglia è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PAOK MARSIGLIA

Dopo aver presentato la diretta Paok Marsiglia, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della sfida che prenderà il via tra pochi minuti in terra greca. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-2-2-1. In porta spazio a Paschalakis, difesa a quattro formata da Lyratzis, Ingason, Crespo e Vieirinha. A centrocampo troviamo l’ex Parma Kurtic insieme a Tsingaras. Sulla trequarti agiranno Zivkovic, Augusto e Biseswar, mentre in attacco spazio all’inglese Akpom. Passiamo adesso al Marsiglia di Sampaoli, in campo con il consueto 4-3-3. In porta il portiere di Coppa Mandanda, davanti a lui Lirola, Saliba, Caleta-Car e Kolasinac. In cabina di regia Gueye, affiancato da Guendouzi e Rongier, al posto dello squalificato Gerson. In attacco Cengiz Under e Payet a sostegno di Bakambu.

DIRETTA/ Marsiglia Basilea (risultato finale 2-1): inutile la rete di Esposito!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo le principali agenzie di scommesse la diretta Paok Marsiglia vede la formazione ospite come favorita per la vittoria. Prendiamo come riferimento le quote dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Paok è data a 3,25, il pareggio è dato a 3,25, mentre la vittoria del Marsiglia è data a 2,20. Sarà una gara molto tattica secondo le agenzie di scommesse: l’Under 2,5 è dato a 1,60, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,20. Quote molto più equilibrate quelle che riguardano Gol e No Gol, rispettivamente 1,90 e 1,80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA