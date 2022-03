Diretta/ Paok Salonicco Gent streaming video tv: fuoco al Toumba (Conference League)

PAOK Salonicco Gent, in diretta giovedì 10 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il Partizan Stadion di Belgrado sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Fuoco e fiamme al Toumba di Salonicco, il caldissimo stadio della formazione greca che dopo molti anni torna nel clou di una competizione europea: nel campionato greco il PAOK è secondo per distacco ma troppo lontano dall’Olympiakos destinata a conquistare il titolo nazionale.

I belgi del Gent sono reduci da 6 vittorie consecutive tra campionato e Coppa del Belgio, dopo l’ultimo 2-1 interno allo Zuite Waregem i biancoblu sono risaliti al quinto posto in classifica cercando di raggiungere le zone che valgono la qualificazione europea per la prossima stagione, anche se la lotta per il titolo è lontana anche a causa dei molti punti persi per strada dal Gent nella prima parte della stagione.

DIRETTA PAOK SALONICCO GENT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di PAOK Salonicco Gent è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PAOK SALONICCO GENT

Le probabili formazioni della diretta PAOK Salonicco Gent, match che andrà in scena al Toumba Stadium di Salonicco. Per il PAOK Salonicco, Razvan Lucescu schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paschalakis; Taylor, Mihaj, Crespo, Vieirinha; Augusto, Schwab; A. Zivkovic, Biseswar, Mitrita; Akpom. Risponderà il Gent allenato da Hein Vanhaezebrouck con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Roef; Hanche, Ngadeu, Torunarigha; Samoise, Kums, De Sart, Fortuna; Hjulsager; Depoitre, Malede.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta PAOK Salonicco Gent, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del PAOK Salonicco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Gent, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



