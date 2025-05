DIRETTA PAOLINI GAUFF (RISULTATO 6-4; 6-2): TERZO TITOLO WTA PER JASMINE!

La diretta Paolini Gauff, finale femminile agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, si chiude col meritatissimo trionfo di Jasmine in due set col punteggio di 6-4, 6-2. Una finale a senso unico, sigillata da un ace: Jasmine Paolini conquista trionfalmente gli Internazionali d’Italia, riportando il titolo in Italia dopo 40 anni, dal successo di Raffaella Reggi nel 1985. Straordinaria l’impresa della tennista toscana, originaria della Garfagnana, che da lunedì salirà al numero 4 del ranking mondiale e sarà la quarta testa di serie al prossimo Roland Garros. (agg. di Fabio Belli)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA PAOLINI GAUFF IN STREAMING VIDEO TV

TRIPLO BREAK PER JASMINE!

La diretta Paolini Gauff, finale femminile agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, fa segnare una potenziale svolta nel secondo set. Coco Gauff soffre terribilmente alla battuta e subisce subito un doppio break con Jasmine che si porta sullo 0-3. Quindi controbreak dell’americana ma sull’1-3 Paolini trova ancora il break, addirittura il terzo in cinque game giocati nel secondo set, e sul 4-1 e col turno di battuta a disposizione potrebbe trovare lo strappo decisivo per prendersi la partita e il titolo. (agg. di Fabio Belli)

L’ITALIANA EFFICACE ALLA BATTUTA

La diretta Paolini Gauff, finale femminile agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, vede chiudersi il primo set con l’italiana che mantiene la battuta e dunque va a dama sul 6-4. L’americana soffre con la seconda di servizio, conquistando solo il 53% dei punti e commettendo ben 4 doppi falli. Il suo diritto, instabile per tutta la partita, ha contribuito in modo decisivo agli errori. L’azzurra, al contrario, è solida anche sulla seconda: ne vince 7 su 10. Occhio al meteo con qualche goccia di pioggia che inizia a scendere sul Foro Italico. (agg. di Fabio Belli)

JASMINE CHIAMATA A GESTIRE

La diretta Paolini Gauff, finale femminile agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, dopo un inizio segnato da tre break consecutivi ha visto le due contendenti tornare a far punto col servizio in mano. Non sbaglia Coco Gauff nel quinto e nel settimo game, in cui pure Jasmine è riuscita a portare l’americana ai vantaggio senza trovare però la palla break. Trova il punto al servizio anche l’italiana, che ora conduce 4-3 e che potrebbe a questo punto aggiudicarsi il set semplicemente mantenendo i prossimi due turini di battuta. (agg. di Fabio Belli)

PARTE BENE L’AZZURRA

La diretta Paolini Gauff, finale femminile agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, inizia con ben tre break. Nei primi tre game infatti le contendenti si strappano il servizio, con Jasmine che riesce a vincere il primo e il terzo gioco ma perde il secondo quando era lei a servire. Nel quarto game però si spezza la catena dei break e Jasmine Paolini trova il punto al servizio, portandosi a condurre sul 3-1 e consolidando un inizio di match sicuramente positivo. (agg. di Fabio Belli)

VIA ALLA FINALE!

Eccoci pronti alla diretta Paolini Gauff, che è la finale femminile agli Internazionali d’Italia 2025 Roma. Le due si sono già affrontate tre giorni fa al Foro Italico, nel torneo di doppio, con vittoria di Jasmine Paolini e Sara Errani (che domani giocheranno la finale) nei confronti di Coco Gauff ed Alexandra Eala, 10-7 al super tie break che nel doppio sostituisce il terzo set. A livello di singolare invece le sfide sono tre, e due di queste le ha vinte la Gauff: l’ultimo incrocio però ha stabilito per 6-3 6-4 la vittoria della Paolini, nei quarti di finale di Stoccarda e dunque sempre sulla terra, un dato che può sicuramente essere indicativo visto che parliamo di metà aprile.

Per trovare i due successi della Gauff bisogna tornare indietro nel tempo: due anni fa nel Masters 1000 di Cincinnati e poi addirittura al 2021 ad Adelaide, quando la statunitense non aveva ancora 17 anni e la Paolini non era certo la giocatrice che è diventata. La verità è che il testa a testa non ci dice poi tantissimo: bisogna solo stabilire cosa succederà sul campo centrale del Foro Italico ed è proprio a questo che ci riferiamo, finalmente abbiamo la finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma e dunque seguiamo la diretta Paolini Gauff! (agg. di Claudio Franceschini)

PER IL TITOLO IN CASA!

La diretta Paolini Gauff può scrivere la storia: è sabato 17 maggio e siamo al Foro Italico, alle ore 17:00 si gioca la finale femminile degli Internazionali d’Italia 2025 Roma e potrebbe finalmente arrivare il primo titolo Wta per una nostra giocatrice. Ci aveva provato Raffaella Reggi a metà degli anni Ottanta, lo scorso decennio ci era arrivata Sara Errani che era stata spazzata via da Serena Williams, oggi Jasmine Paolini è ad un passo dalla storia avendo raggiunto una splendida finale, con prestazioni di carattere che ci hanno riportato alle grandi imprese dello scorso anno, che la lucchese ha saputo replicare.

Dopo la rimonta su Diane Shnaider, favorita anche dall’interruzione per pioggia, la Paolini ha dovuto scalare la montagna anche per indirizzare il match dei quarti contro Peyton Stearns, alla fine dominando il secondo set e volando dunque a una bellissima finale. La attende Coco Gauff, già campionessa agli Us Open e finalista al Roland Garros, e che per rimanere sulla stagione della terra rossa ha giocato due settimane fa la finale a Madrid. Insomma: lo status è straordinario e la Gauff ha solo 21 anni, ma nella diretta Paolini Gauff ci sono tante speranze di arrivare al titolo di casa.

DIRETTA PAOLINI GAUFF: UNA GRANDE FINALE AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA

Si sogna in grande con la diretta Paolini Gauff: bisogna dire che la statunitense ha raggiunto la finale degli Interrnazionali d’Italia 2025 Roma al termine di una battaglia incredibile contro Qinwen Zheng, un match durato oltre tre ore e mezza e finito dopo la mezzanotte. Tra gli aspetti positivi c’è il modo in cui la Gauff ha risollevato un match che ormai sembrava perso e come nel corso della partita sia riuscita a minare le certezze della Zheng; tra quelli negativi, i tantissimi doppi falli ed errori gratuiti che fanno sperare che il gioco lavorato di Jasmine Paolini la possa mandare fuori giri.

Detto questo, della Gauff bisogna anche dire che quando è in giornata ha una potenza di colpi non indifferente, e può fare malissimo con il rovescio incrociato; in più ha l’abitudine a raggiungere i grandi momenti nei grandi tornei e non è certo una novellina a questi livelli, particolari che potrebbero contare e indirizzare la finale di oggi. Certamente la Paolini ha più soluzioni tattiche e dovrà anche essere brava a trarre energia dal pubblico, che al Foro Italico sarà praticamente tutto dalla sua parte; non ci resta che scoprire come andranno le cose in campo…