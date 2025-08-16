Diretta Paolini Gauff, streaming video tv: trionfo di Jasmine che batte Coco e affronterà in semifinale Veronika Kudermetova (WTA Cincinnati 16 agosto 2025)

JASMINE PAOLINI BATTE IN 3 SET LA FAVORITA COCO GAUFF, ORA È SEMIFINALE (ANCHE IN DOPPIO!)

Una Jasmine Paolini nella versione deluxe batte a sorpresa la favorita n.2 al mondo Coco Gauff e si regala una due giorni prossima non adatta ai cuori deboli: dopo la diretta vittoria in tre set questa notte, la fenomenale azzurra approda in semifinale del WTA Cincinnati 1000 sia nel doppio che soprattutto nel singolare. Dopo gli ottimi risultati sulla terra rossa si era un po’ persa Jasmine, girando a vuoto negli ultimi tornei e non arrivando sul cemento americano con il miglior viatico.

DIRETTA/ Paolini Rakhimova (risultato 1-2) video streaming tv: Jasmine va ko! (Wimbledon 2025, 2 luglio)

E invece questa notte è stata pazzesca: dopo aver perso nettamente il primo set 2-6, ecco la rimonta che non ti aspetti, complice anche l’assurda “cilecca” della Gauff che con 16 doppi falli si innervosisce più volte durante il match dei quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Paolini diventa bestia nerissima per Gauff che sognava la rivincita dopo aver perso la finale del WTA di Roma: invece gli americani si risvegliano con un brusco ko sulla loro terra, alla vigilia degli US Open.

Jasmine Paolini ha un fidanzato?/ “Sono pronta per l’amore, un rapporto sano può solo fare bene”

Dopo un secondo set di passione vinto 6-4 ecco il capolavoro di Jasmine nel terzo: lo vince sì 6-3 ma lo fa riuscendo a vincere uno scambio letteralmente da terra nel primo game, breakka nel secondo e nel settimo rimonta da 0-30 vincendo lo scambio che le consegna di fatto la semifinale.

Ora prossime 48 da brividi per Paolini che dovrà prima nella notte tra il 16 e il 17 agosto in Italia fronteggiare nel doppio con Sara Errani la semifinale contro le cinesi Guo Hanyu e Panova (alle ore 1.30 circa di domenica), mentre nella serata italiana del 17 agosto ecco pronta la semifinale singolare contro la Kudermetova, a questo punto con il favore dei pronistici in mano all’azzurra. Se tutto andrà bene, la finale del doppio è prevista sempre domenica in notturna americana, mentre la finale singolare di Cincinnati è attesa lunedì. (Agg. di Niccolò Magnani)



Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Castel Volturno: 18enne accoltellato in spiaggia (9 giugno 2025)

DIRETTA PAOLINI GAUFF, SUPER SFIDA: CHI VINCE SFIDA KUDERMETOVA

Finalmente si avvicina la diretta Paolini Gauff, probabilmente la sfida più attesa di questi quarti di finale insieme a Rybakina-Sabalenka, match vinto dalla kazaka in due set dominati 6-1 6-4 contro la numero uno al mondo che sfiderà Iga Swiatek, vittoriosa con Anna Kalinskaya per 6-3 6-4.

Nel quarto di finale della parte bassa ha avuto la meglio Veronika Kudermetova che dunque adesso aspetta la vincitrice tra Jasmine Paolini e Coco Gauff alle ore 2:30. La ceca ha giocato e vinto contro la francese Varvara Gracheva per 6-1 6-2. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DOVE VEDERE DIRETTA PAOLINI GAUFF, STREAMING VIDEO TV

Se volete vedere la diretta Paolini Gauff, potrete farlo gratuitamente su SuperTennis, canale 64 del digitale terreste. Se preferite invece Sky Sport, vi basterà essere abbonati al pacchetto “Sport” e collegarvi su Sky Tennis.

DIRETTA PAOLINI GAUFF, I PRECEDENTI: DUE VITTORIE A TESTA

Ci prepariamo alla diretta Paolini Gauff andando indietro nel tempo e analizzando i quattro precedenti tra l’italiana e la statunitense. Il primo è datato 2021, precisamente al torneo di Adelaide con l’unico match terminato al terzo set tra le due (6-4 6-7(4) 6-2). Due anni più tardi, proprio a Cincinnati 2023, arriva il 6-3 6-2 di Gauff che all’epoca era la numero 7 del tabellone.

Arriviamo poi ai giorni nostri ovvero nel 2025 quando Jasmine ha fatto piazza pulita contro Coco Gauff prima ai quarti di finali a Stoccarda con il punteggio di 6-4 6-3 e poi l’indimenticabile 6-4 6-2 a Roma con il successo dell’azzurra agli Internazionali. (aggiornamento di Christian Attanasio)