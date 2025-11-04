Diretta Paolini Gauff Wta Finals 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match per la seconda giornata del girone.

DIRETTA PAOLINI GAUFF (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo finalmente dare il via alla diretta Paolini Gauff, dicendo che il match per la seconda giornata del girone Steffi Graf alle Wta Finals 2025 rappresenta il settimo incrocio tra le due giocatrici, e al momento il bilancio è in perfetta parità con tre vittorie a testa. L’ultimo match lo ha vinto Coco Gauff nella semifinale di Wuhan, con il risultato di 6-4 6-3, ma la nostra Jasmine Paolini si era presa i tre precedenti tra cui la finale degli Internazionali d’Italia (6-4 6-2) oltre ai quarti di Stoccarda, sempre sulla terra, e di Cincinnati dove aveva concesso un set, tuttavia imponendosi con il punteggio di 2-6 6-4 6-3 in rimonta.

DIRETTA/ Paolini Sabalenka (risultato finale 0-2): sconfitta netta all'esordio! (Wta Finals 2025, 2 novembre)

Qui parliamo sempre di 2025, dunque un match che è diventato quasi un classico nel corso della stagione; per trovare gli altri due successi della Gauff dobbiamo tornare al 2023, ancora nei quarti di Cincinnati (6-3 6-2) e addirittura al 2021, in un periodo ben diverso per la Paolini che comunque ad Adelaide aveva combattuto uscendo sconfitta per 6-4 6-7 6-2. Adesso il contesto è di quelli davvero importanti, abbiamo già tracciato un quadro della situazione ma ci affidiamo al campo di Riyadh per scoprire cosa succederà nella diretta Paolini Gauff per le Wta Finals 2025, il match sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Jasmine Paolini vola in semifinale al WTA 1000 di Wuhan/ Battuta la numero 2 Iga Swiatek (10 ottobre 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA PAOLINI GAUFF: WTA FINALS 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Paolini Gauff, come per tutte le Wta Finals 2025, l’appuntamento rimane sui canali di Sky Sport ma anche in chiaro su SuperTennis, in particolare la diretta streaming video sarà appannaggio del sito di quest’ultima emittente.

PAOLINI GAUFF WTA FINALS 2025: VINCERE E SPERARE!

È un incrocio fondamentale la diretta Paolini Gauff, che va in scena martedì 4 novembre alle ore 15:00 di casa nostra: a Riyadh si gioca la seconda giornata delle Wta Finals 2025, per il girone dedicato a Steffi Graf, e Jasmine Paolini ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione in semifinale.

Diretta Us Open 2025/ Paolini Jovic streaming video tv: avanzano Navarro e Raducanu! (oggi 27 agosto)

L’esordio è stato un brusco risveglio: domenica infatti la Paolini ha anche lottato nel primo set contro Aryna Sabalenka, ma alla fine ha ceduto di schianto alla numero 1 Wta con il risultato di 6-3 6-1, un punteggio molto rischioso anche e soprattutto nell’economia dei calcoli che eventualmente si faranno alla fine.

Inevitabilmente il destino della diretta Paolini Gauff si incrocia anche con quello del match a seguire, che opporrà la già citata Sabalenka a Jessica Pegula: quest’ultima ha vinto il derby Usa contro Coco Gauff che però ha strappato un set che potrebbe essere preziosissimo, ma non è ancora il momento dei conteggi.

Quel che invece è necessario è che Jasmine Paolini si prenda una vittoria che rimane comunque molto complicata; poi vedremo se nelle Wta Finals 2025 ci sarà spazio perché l’ultimo match del girone contro la Pegula diventi uno spareggio per la semifinale, si va per gradi e iniziamo allora da oggi pomeriggio.

DIRETTA PAOLINI GAUFF WTA FINALS 2025: JASMINE DEVE REAGIRE

Abbiamo dunque una diretta Paolini Gauff che in queste Wta Finals 2025 assume una fondamentale importanza: purtroppo il fatto di aver raccolto solo due game contro la Sabalenka potrebbe pesare per la lucchese, ma è anche vero che ogni singolo discorso su giochi e set sarebbe cancellato qualora anche oggi dovesse arrivare la sconfitta, e poi la Pegula dovesse battere la numero 1 Wta. A quel punto la Paolini sarebbe aritmeticamente eliminata; spererebbe ancora con il ko ma una vittoria della bielorussa (che è nel pronostico), e a quel punto sì che sarebbe tutto rimandato all’ultima giornata del girone.

In caso di vittoria invece la Paolini avrebbe molte più chance di semifinale, ma anche in questo caso bisognerebbe poi aspettare; quel che è certo è che servirebbe un successo senza concedere set alla Gauff, che ricordiamo essere la campionessa in carica del torneo. Questo ci permette di ricordare che la Paolini è stata anche sfortunata nel sorteggio, perché le altre due avversarie nel girone hanno raggiunto la finale delle Wta Finals negli anni precedenti; tuttavia non bisogna guardare l’albo d’oro ma concentrarsi sul campo, sappiamo che l’azzurra ha ancora tutte le possibilità per riprendere quota e sperare nella semifinale.