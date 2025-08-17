Diretta Paolini Kudermetova Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live della semifinale femminile nel Masters 1000.

DIRETTA PAOLINI KUDERMETOVA (RISULTAYO 6-3), DOMINIO AZZURRO

Termina la diretta del primo set della semifinale del Cincinnati Open con Jasmine Paolini che ha concluso il primo parziale vincendo con il risultato di 6-3 in solo 26 minuti di gioco. Un set che è andato avanti davvero molto veloce e con l’azzurra che è apparsa in netto controllo del match, concedendo davvero molto poco.

DIRETTA/ Errani-Paolini Guo-Panova (risultato finale 0-2): il doppio azzurro va ko (WTA Cincinnati 2025)

Nove game davvero poco combattuti e quasi sempre terminati a 0, mai ai vantaggi e addirittura mai sul 30. A essere decisivo è l’ottavo game dove Jasmine è aggressiva ed abile a sfruttare qualche errore dell’avversaria per fare il break a zero. Subito dopo ha chiuso senza problemi e si è portata a casa il primo set (Agg. Mario Tramo)

Diretta Cincinnati Open 2025/ Video streaming tv: tanta Italia in campo tra Sinner e doppi (16 agosto 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA PAOLINI KUDERMETOVA IN STREAMING VIDEO TV

Va ricordato che per la diretta Paolini Kudermetova l’appuntamento in tv è su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con la relativa diretta streaming video disponibile su Sky Go e Now Tv,

DIRETTA PAOLINI KUDERMETOVA (RISULTATO 2-1), BUONA PARTENZA

Comincia la diretta della seconda semifinale del Wta del Cincinnati Open, torneo che vede opposte la nostra Jasmine Paolini contro la russa Veronika Kudermetova, tennista numero 36 delle classifiche mondiali. Chi vincerà affronterà la polacca Iga Swiatek, protagonista di una grande semifinale contro la favorita Elena Rybakina. E intanto si parte!

DIRETTA/ Paolini Gauff (risultato 2-6, 6-4, 6-3): impresa Jasmine, è doppia semifinale! (WTA Cincinnati 2025)

Primi tre game che scorrono veloci con la Paolini che mantiene facilmente i due servizi. Si arriva al primo stop con il risultato di 2 a 1 per l’italiana, chiamata a riscattare il recente periodo difficile. L’obiettivo è fare punti in chiave qualificazione per le Finals Wta di fine anno e l’azzurro dopo le ultime difficoltà vuole poi mantenere la top 10 in classifica (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA PAOLINI KUDERMETOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero pronti a vivere la diretta Paolini Kudermetova, la semifinale del Cincinnati Open 2025. Abbiamo quattro precedenti, e Jasmine Paolini ne ha vinto soltanto uno: tra l’altro per trovarlo bisogna tornare addirittura al 2017, quando entrambe le giocatrici erano più o meno delle teenager (o quasi) e la lucchese si era imposta nel primo turno delle qualificazioni di Praga, con il risultato di 7-6 3-6 6-4. A dire il vero anche le sfide vinte da Veronika Kudermetova sono particolarmente datate: la prima sempre nel 2017, un’altra nelle qualificazioni degli Australian Open 2019 e poi quella che è più significaitva.

Quattro anni fa le due giocatrici si erano affrontate proprio in Ohio, nel Cincinnati Open: la russa si era imposta con il risultato di 6-3 6-2. Una vittoria netta, ma sappiamo bene che la Paolini si è trasformata come tennista negli ultimi tempi e allora oggi il pronostico potrebbe essere molto diverso; noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose sul campo centrale, possiamo finalmente metterci comodi perché è arrivato il momento che stavamo aspettando, quello in cui può prendere il via la diretta Paolini Kudermetova per la semifinale del Cincinnati Open 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PAOLINI KUDERMETOVA CINCINNATI OPEN 2025: VERSO LA FINALE!

La diretta Paolini Kudermetova ci lancia verso una grande semifinale al Cincinnati Open 2025, che non prenderà il via prima delle ore 21:00 di domenica 17 agosto: c’è la bella possibilità che la nostra Jasmine Paolini centri la finale del Masters 1000 in Ohio, riscattando un momento della stagione non straordinario.

Una Paolini che qui nel Cincinnati Open 2025 si è invece ritrovata: il suo tabellone non è stato complicatissimo ma le ultime due vittorie sono state di prestigio, prima la rivincita su Barbora Krejcikova in un match dominato e poi la bella rimonta su Coco Gauff, confermando qui il trend stagionale contro di lei.

Adesso in questa semifinale la lucchese affronta una giocatrice contro cui parte favorita, almeno sulla carta: Veronika Kudermetova, russa di 28 anni che non raggiunge una finale Wta da quasi due anni (aveva vinto a Tokyo), e che nei quarti di finale ha eliminato Magda Linette battendola in due set.

Giunti a questo punto il pronostico è sempre complicato, ma per l’appunto possiamo dire che nella diretta Paolini Kudermetova ci siano tutti i presupposti perché la nostra tennista si prenda la finale del Cincinnati Open 2025; l’avversaria sarebbe poi una tra Elena Rybakina e Iga Swiatek, ma di questo bisognerà preoccuparsi eventualmente dopo.

DIRETTA PAOLINI KUDERMETOVA CINCINNATI OPEN 2025: LUCCHESE FAVORITA

Abbiamo una diretta Paolini Kudermetova che arriverà tra poco a farci compagnia, per la nostra tennista la vittoria del Cincinnati Open 2025 coinciderebbe con il terzo Masters 1000 messo in bacheca e sappiamo bene, perché lo abbiamo detto in più di un’occasione, che la lucchese è esplosa definitivamente lo scorso anno, prima con il titolo a Dubai e poi con le due finali Slam che, per quanto perse, l’hanno consegnata nella Top Ten del ranking Wta dal quale tra alti e bassi non è più uscita, anche se come già detto l’inizio di 2025 l’ha vista leggermente calare il suo operato, almeno per quanto riguarda i termini generali.

La Paolini infatti è comunque riuscita a vincere gli Internazionali d’Italia, un trofeo di grande prestigio anche perché raccolto davanti al pubblico di casa; oggi la grande occasione di tornare in finale, forse il Cincinnati Open 2025 tra i titoli di questa categoria non è il più prestigioso ma per la Paolini comunque sarebbe una bella soddisfazione, andando anche a guadagnare punti importanti nella speciale classifica che conduce a disputare le Wta Finals. Dopo l’eliminazione dal torneo di doppio, che giocava come sempre in coppia con Sara Errani, l’azzurra è pronta: non resta che scoprire cosa succederà nella diretta Paolini Kudermetova…