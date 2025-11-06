Diretta Paolini Pegula Wta Finals 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per l'ultima giornata del girone.

DIRETTA PAOLINI PEGULA WTA FINALS 2025: SOLO PER L’ONORE!

Alle ore 15:00 di giovedì 6 novembre, con fuso orario italiano, la diretta Paolini Pegula segna purtroppo la conclusione del cammino della nostra tennista nelle Wta Finals 2025: l’ultimo match del girone intitolato a Steffi Graf vale solo per la gloria, perché l’azzurra è già stata eliminata e non può più andare in semifinale.

Decisiva in questo senso la sconfitta subita per mano di Coco Gauff, la seconda nel torneo: avesse vinto un set, Jasmine Paolini avrebbe potuto sperare in un incastro favorevole di risultati, in questo modo invece la lucchese anche con un successo netto (innanzitutto per 2-0) sarebbe terza nella classifica del gruppo.

Nessun set raccolto in due partite comunque difficili, la prima contro la numero 1 Aryna Sabalenka; in più la Paolini si è presentata a Riyadh in condizioni fisiche non perfette e sta giocando anche il torneo di doppio, avanzare in semifinale sarebbe stato complicato e si sapeva, non è riuscita l’impresa a Jasmine.

Ora però resta un ultimo match da onorare, quello contro Jessica Pegula; chiudere con una vittoria sarebbe comunque un bel modo per salutare la stagione, comunque positiva, e dare appuntamento alla prossima, vedremo allora se la diretta Paolini Pegula alle Wta Finals 2025 parlerà in tal senso.

PAOLINI PEGULA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LE WTA FINALS 2025

Ricordiamo che la diretta Paolini Pegula è in chiaro su SuperTennis, ma le Wta Finals 2025 si possono seguire anche sui canali tv di Sky Sport e la diretta streaming video è sul sito SuperTenniX.

DIRETTA PAOLINI PEGULA WTA FINALS 2025: I TEMI DEL MATCH

Nella diretta Paolini Pegula l’avversaria dell’azzurra conserva un’ampia possibilità di qualificarsi alla semifinale delle Wta Finals 2025. La vittoria strappata a Coco Gauff all’esordio può fare la differenza: la statunitense, numero 5 del seeding, avanzerebbe nel torneo (di cui ha giocato la finale due anni fa, ed è alla quarta partecipazione consecutiva) con un successo e la sconfitta della connazionale contro la Sabalenka, mentre in caso di ko contro la Paolini o vittoria di entrambe le giocatrici Usa i calcoli si complicherebbero, e potrebbe essere necessario andare a contare addirittura i game raccolti nel corso dei tre match.

La certezza è che la Paolini è eliminata, proprio in virtù del set che la Gauff ha strappato alla Pegula: anche con un 2-0 oggi la lucchese si porterebbe 2-4 nel conteggio, ma purtroppo Coco anche perdendo 0-2 contro la Sabalenka sarebbe 3-4 e quindi con un parziale vinto in più. Anche quest’anno quindi il percorso di Jasmine Paolini nel Master di fine anno si chiude al girone, ma giocare le Wta Finals per due stagioni consecutive resta comunque un grande traguardo, che una volta di più ci dice della crescita esponenziale della nostra giocatrice, pronta nel futuro prossimo ad affrontare nuove sfide.