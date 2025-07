Diretta Paolini Rakhimova Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match di secondo turno dell'azzurra.

DIRETTA PAOLINI RAKHIMOVA WIMBLEDON 2025: JASMINE PER CRESCERE!

Appuntamento con la diretta Paolini Rakhimova, un match che mercoledì 2 luglio è valido per il secondo turno di Wimbledon 2025: torna dunque in campo la nostra Jasmine Paolini, che nel tabellone femminile dello Slam è ovviamente la nostra più grande speranza.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Castel Volturno: 18enne accoltellato in spiaggia (9 giugno 2025)

Finalista lo scorso anno, la tennista lucchese ha avuto uno straordinario 2024 che l’ha proiettata nella Top 10 del ranking Wta un po’ a sorpresa, ma appunto grazie a risultati fantastici come le due finali Major, perché prima di quella di Wimbledon la Paolini aveva raggiunto anche quella del Roland Garros.

Va poi detto che non sempre Jasmine è stata in grado di tenere questo livello, ma nel tennis femminile è sempre complesso rimanere sulla breccia; intanto è qualificata al secondo turno di Wimbledon 2025 e se la può giocare.

Diretta/ Errani/Paolini Danilina/Krunic (risultato finale 2-1): le azzurre hanno vinto il Roland Garros 2025!

Dovrà però aumentare i giri del motore: all’esordio ha sofferto molto e ha dovuto rimontare Anastasija Sevastova, ma si è trattato di un match che potrebbe averle permesso di carburare e la prova l’avremo tra poco nella diretta Paolini Rakhimova, sperando di ritrovare la giocatrice toscana al terzo turno.

DIRETTA PAOLINI RAKHIMOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE WIMBLEDON 2025

Ricordiamo che la diretta Paolini Rakhimova, come tutto il programma di Wimbledon 2025, sarà in tv sui canali di Sky Sport e dunque in abbonamento, così come l’opzione della diretta streaming video tramite Sky Go o Now Tv.

Jasmine Paolini è fidanzata?/ "Non ho una relazione sentimentale": la confessione

DIRETTA PAOLINI RAKHIMOVA WIMBLEDON 2025: AVVERSARIA MENO TOSTA

Abbiamo allora la diretta Paolini Rakhimova, che ci farà compagnia nel secondo turno di Wimbledon 2025. Sulla carta si tratta di un match più abbordabile rispetto a quello di lunedì: infatti la Sevastova, per quanto ormai lontana dal top e che ha una storia tutta particolare, è una giocatrice che è sempre stata in grado di fare lo step sull’erba, si è visto anche due giorni fa e Jasmine Paolini ha dovuto dare fondo a tutto il suo arsenale per prendersi la vittoria ed evitare una clamorosa eliminazione al primo turno, che le avrebbe anche fatto perdere parecchi punti nel ranking.

Kamilla Rakhimova è una classe 2001, russa di Ekaterinburg, e anche lei ha dovuto rimontare nel primo turno: ha battuto la giapponese Aoi Ito e di fatto ha dominato secondo e terzo set, la cosa curiosa è che si è trattato della prima vittoria di sempre nel tabellone principale di Wimbledon e con questo successo la Rakhimova è se non altro riuscita a superare almeno un turno in ogni Slam, con Roland Garros e Us Open che restano i risultati migliori (terzo turno). Diciamolo: nella diretta Paolini Rakhimova l’azzurra è nettamente favorita, ma attenzione all’erba di Wimbledon 2025 che può sempre riservare sorprese.