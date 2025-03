DIRETTA PAOLINI SABALENKA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci finalmente alla diretta Paolini Sabalenka: la semifinale del Miami Open 2025 rappresenta il sesto incrocio tra le due giocatrici, il bilancio sorride alla bielorussa ma siamo in equilibrio, tre vittorie per Aryna Sabalenka contro due di Jasmine Paolini. Bisogna comunque dire che almeno due di queste sfide sono parecchio datate: la prima risale addirittura a otto anni fa, a Ilkley, con vittoria azzurra per 4-6 7-5 7-6 ma una Sabalenka che all’epoca aveva 19 anni (la Paolini 21). Non troppo diverso il contesto di Linz, nel 2020, stavolta con successo della bielorussa per 6-4 6-4; nel secondo turno di Indian Wells 2022 (2-6 6-3 6-3 in favore di Jasmine) se non altro qualcosa era già cambiato.

Sono le ultime due sfide ad essere significative, e purtroppo le ha vinte entrambe la Sabalenka: nel 2023 ottavi di Pechino e successo per 6-4 7-6, soprattutto la sfida nel round robin delle ultime Wta Finals giocate a Riyadh, in cui la numero 1 Wta si era imposta con il risultato di 6-3 7-5. Abbiamo allora visto come il bilancio delle sfide dirette sia da prendere con le pinze; oggi la sfida sarà tutta da vivere e la speranza è che la nostra Paolini possa sovvertire il pronostico andando a prendersi un’altra splendida finale nella sua carriera. Ci affidiamo all’Hard Rock Stadium per scoprire come andranno le cose: mettiamoci comodi, la diretta Paolini Sabalenka per la semifinale del Miami Open 2025 sta realmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PAOLINI SABALENKA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MIAMI OPEN 2025

Appuntamento verosimilmente doppio per la diretta Paolini Sabalenka al Miami Open 2025, su Sky Sport e SuperTennis; per la diretta streaming video vi dovrete rivolgere a Sky Go o SuperTenniX.

PAOLINI SABALENKA MIAMI OPEN 2025: CONTRO LA NUMERO 1!

Giovedì 27 marzo la diretta Paolini Sabalenka ci terrà compagnia per una straordinaria semifinale del Miami Open 2025: la lucchese, che a dire il vero nel corso di questa stagione non è mai riuscita a esprimersi sui livelli dello scorso anno, qui all’Hard Rock Stadium ha finalmente trovato la giusta continuità e, forse anche aiutata da un tabellone non impossibile (ad esempio: Coco Gauff è stata eliminata al terzo turno da Magda Linette), ha raggiunto una brillante semifinale nel prestigioso Masters 1000, mettendoci chiaramente del suo come si è visto nella rimonta operata su Naomi Osaka, in un match che si stava decisamente complicando.

Adesso per Jasmine Paolini l’asticella si alza e non di poco: dall’altra parte della rete c’è la numero 1 del ranking Wta, quella Aryna Sabalenka che da due anni ha operato uno switch incredibile passando da ottima doppista a straordinaria singolarista, ribaltando la classifica con il sorpasso in vetta su Iga Swiatek e, tanto per gradire, raggiungendo già tre finali nel 2025, tra cui quelle di Australian Open e Indian Wells. Queste le ha perse (mentre ha vinto a Brisbane) ma cambia poco: la diretta Paolini Sabalenka è complicatissima per la nostra azzurra, soprattutto su un campo come quello del Miami Open 2025 che favorisce la bielorussa.

DIRETTA PAOLINI SABALENKA: JASMINE SFIDA IL PRONOSTICO

Nel presentare la diretta Paolini Sabalenka al Miami Open 2025 dobbiamo infatti ricordare che la numero 1 Wta sul cemento è devastante: ha raggiunto la finale negli ultimi cinque Slam giocati su questa superficie, ha portato a casa la doppietta agli Australian Open (prima di perdere contro Madison Keys) e agli Us Open ha vinto lo scorso anno vendicando la sconfitta subita da Coco Gauff nell’edizione precedente. Parliamo di una giocatrice che ha già tre Major e quattro Masters 1000 in bacheca; una missione semi-impossibile per la Paolini, quantomeno un match che non la vede assolutamente partire favorita.

La lucchese dal canto suo ha raggiunto questo livello grazie a un 2024 pazzesco, anche perché arrivato senza troppe premesse: indimenticabili il titolo Masters 1000 a Dubai, le due finali Slam consecutive a Roland Garros e Wimbledon e la partecipazione alle Wta Finals, oltre ovviamente a quanto fatto nel doppio con Sara Errani. Una giocatrice che improvvisamente è salita alla ribalta giocando un tennis di grande solidità ma anche intelligente; non è certo la prima volta, in ambito femminile capita spesso che una “meteora” abbia il suo momento di gloria e noi facciamo il tifo perché il momento di Jasmine Paolini continui, magari anche regalandosi la finale al Miami Open 2025.