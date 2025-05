DIRETTA PAOLINI STEARNS (RISULTATO 1-0): 7-5 NEL PRIMO SET

Paolini Stearns 1-0: un primo set complicatissimo quello che Jasmine Paolini ha appena vinto nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma, con il punteggio di 7-5. La lucchese è andata subito sotto di un break trovandosi 0-3 con una Peyton Stearns che volava, e che ancora sul risultato di 1-3 ha avuto due opportunità per allungare e forse chiudere in maniera definitiva il parziale. Qui finalmente è arrivata la reazione della Paolini, che ha infilato il controbreak; peccato che la Stearns, in stato di grazia in questi giorni al Foro Italico, sia riuscita a strappare nuovamente la battuta all’azzurra portandosi così sul risultato di 3-5 e il servizio per portarsi in vantaggio.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Putin assente a Istanbul: guida delegazione russa Medinsky (15 maggio 2025)

A questo punto potrebbe anche aver giocato un po’ di “braccino” nel pensare di arrivare alla prima semifinale di un Masters 1000: Jasmine Paolini, che invece ha già giocato due finali Slam, è salita di colpi e con quattro game consecutivi ha lasciato le briciole alla statunitense, che nonostante tutto ha avuto tre set point in due game consecutivi. Insomma: diciamo pure che la Paolini l’ha sfangata ma lo ha fatto alla grande, ora dunque si torna in campo per il secondo set che potrebbe regalare alla lucchese la finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma, staremo a vedere se sarà così. (agg. di Claudio Franceschini)

ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, terremoto Campi Flegrei e Napoli di magnitudo 4.4 gradi

COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO PAOLINI STEARNS AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA

Per seguire la diretta Paolini Stearns agli Internazionali d’Italia 2025 Roma dovrete andare sulla televisione satellitare, se abbonati, o SuperTennis; il match sarà anche in diretta streaming video tramite Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.

PAOLINI STEARNS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Paolini Stearns prende il via tra pochi minuti, agli Internazionali d’Italia 2025 Roma avremo il primo incrocio tra queste due giocatrici e bisognerà vedere di chi sarà il vantaggio in questo senso. Intanto, per Jasmine Paolini ci sarà la grande possibilità di fare un salto avanti nel ranking Wta: Iga Swiatek ha perso tantissimi punti non solo al Foro Italico ma anche nei tornei precedenti, la crisi della polacca può permettere alla Paolini di scavalcarla e prendersi il quarto posto in classifica ma questo succederà solo se la lucchese riuscirà a vincere il Masters 1000, in ogni caso Jasmine sta già mettendo un bel vantaggio rispetto a chi le sta alle spalle.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Netanyahu: “Nessuna tregua, proseguiremo i combattimenti” (12 maggio 2025)

Per quanto riguarda Peyton Stearns, la grande corsa agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, iniziati con il numero 42 del ranking, le ha già consentito di entrare nella Top 30: da lunedì la statunitense sarà sicuramente la numero 26 della classifica mondiale, arrivando in finale però aggancerebbe Beatriz Haddad Maia in ventitreesima posizione e con il titolo in mano addirittura arriverebbe al numero 18. Insomma, un incredibile salto in avanti per la nativa di Cincinnati che ora ci crede davvero: noi chiaramente speriamo che il suo momento arrivi non qui al Foro Italico, ma scopriamo insieme cosa succederà nella diretta Paolini Stearns che finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

PAOLINI STEARNS INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: FINALE AD UN PASSO!

Con la diretta Paolini Stearns, in programma giovedì 15 maggio, il popolo italiano del tennis può vivere un grande momento: la nostra Jasmine Paolini infatti è in campo per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma, a caccia della finale nel Masters 1000 al Foro Italico che naturalmente è speciale per lei. Una Paolini che certamente avrà bisogno di aumentare i giri del motore: bisogna essere onesti e riconoscere, come ha fatto lei stessa, che nel quarto di finale contro Diane Shnaider la pioggia l’ha aiutata non poco, perché la lucchese – che aveva iniziato con un roboante 4-0 – si è trovata sotto 6-7 0-4 prima che l’interruzione le desse una mano non indifferente.

Da quel momento la Paolini è stata bravissima a sfruttare l’occasione, infilando sei giochi consecutivi per impattare il match e poi dominando il terzo set; adesso dovrà fare ulteriore tesoro di questo per volare in finale, la sua avversaria è Peyton Stearns che ha raggiunto tre semifinali Wta e lo ha fatto sempre sulla terra, a Madrid si era fermata agli ottavi ma è l’ennesima statunitense emersa in questi anni e pronta a fare un bel salto di qualità. Sarà dunque tosta la diretta Paolini Stearns, ma del resto è la semifinale di un Masters 1000; per Jasmine il fatto che siamo agli Internazionali d’Italia 2025 Roma dovrà essere un incentivo ancora maggiore per prendersi la finale.

DIRETTA PAOLINI STEARNS INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: JASMINE FAVORITA

Arriviamo dunque alla diretta Paolini Stearns, scintillante semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, con la lucchese che sembra essere entrata nella “modalità 2024: è stato lo scorso anno il momento in cui la tennista azzurra ha fatto un salto di qualità che a dire il vero non era atteso, vincendo il primo Masters 1000 in carriera (a Dubai) e poi prendendosi incredibilmente due finali Slam consecutive, al Roland Garros e a Wimbledon, perdendole ma comunque facendo irruzione nella Top Ten del ranking Wta e rimanendoci fino a oggi, segno del fatto che, se anche non sono più arrivati risultati come grossi, in qualche modo la costanza c’è stata.

In questo caso dunque, come già era accaduto a Sara Errani un decennio fa, si può dire che diventare una straordinaria doppista abbia fatto bene alla Paolini anche per quanto riguarda il singolare; adesso siamo alla vigilia di una finale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma che potrebbe lanciarla ulteriormente, come detto però Jasmine dovrà stare molto attenta perché Peyton Stearns è avversaria di tutto rispetto, al Foro Italico ha eliminato in sequenza Madison Keys, Naomi Osaka (resistendo alla rimonta della giapponese) ed Elina Svitolina che, anche se ormai sette anni fa, ha due titoli a Roma. Insomma, un biglietto da visita tutt’altro che da disprezzare per la classe 2001 di Cincinnati…