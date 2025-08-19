Diretta Paolini Swiatek finale Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato del match per il titolo nel Masters 1000.

DIRETTA PAOLINI SWIATEK CINCINNATI OPEN 2025: PER IL TITOLO 1000!

Per la diretta Paolini Swiatek si va in campo allo scoccare della mezzanotte italiana – comunque non prima – di martedì 19 agosto: la finale femminile del Cincinnati Open 2025 segue quella di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, dunque Italia ancora grande protagonista nel Masters 1000 in Ohio.

DIRETTA/ Paolini Kudermetova (risultato finale 6-3; 6-7; 6-3), Cincinnati Open 2025: Jasmine vola in finale!

Per Jasmine Paolini, dopo la vittoria su Veronika Kudermetova in tre set, arriva l’occasione per prendersi il secondo titolo di categoria in stagione e il terzo in carriera, tutto raccolto in un anno e mezzo davvero fulminante per la lucchese; Iga Swiatek invece di Masters 1000 ne ha già vinti 10, ma mai quello di Cincinnati.

DIRETTA/ Errani-Paolini Guo-Panova (risultato finale 0-2): il doppio azzurro va ko (WTA Cincinnati 2025)

È una sfida che tra l’altro rappresenta una possibilità di rivincita per la Paolini, che contro la polacca aveva perso la finale del Roland Garros; poco più di un anno dopo le cose potrebbero essere cambiate, anche se la Swiatek sta dando la sensazione di essere tornata a grandi livelli.

Intanto per la diretta Paolini Swiatek possiamo dire che i precedenti sono cinque: ha sempre vinto la polacca ma naturalmente può esistere una prima volta, ed è quello che speriamo approcciandoci alla finale del Cincinnati Open 2025, una gran bella occasione per la nostra tennista.

Diretta Cincinnati Open 2025/ Video streaming tv: tanta Italia in campo tra Sinner e doppi (16 agosto 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA PAOLINI SWIATEK IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Paolini Swiatek saremo sui canali di Sky Sport e dunque in abbonamento, la diretta streaming video sarà invece a disposizione su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA PAOLINI SWIATEK FINALE CINCINNATI OPEN 2025: PRONOSTICO APERTO?

Siamo alla diretta Paolini Swiatek, la finale del Cincinnati Open 2025 è anche la possibilità per la nostra tennista di riprendersi la settima posizione nel ranking Wta in un periodo che, come già dicevamo, in termini generali non è stato brillantissimo.

Dopo il titolo agli Internazionali d’Italia la Paolini ha faticato, ma qui al Western & Southern Open ha improvvisamente ritrovato il suo tennis: la vittoria su Coco Gauff, campionessa due anni fa, è stata la sublimazione di questo percorso che ora potrebbe consegnarle il terzo Masters 1000 in carriera, numero non altissimo ma che non troppe colleghe possono dire di aver raggiunto.

Peraltro l’eliminazione della Gauff è utile anche alla Swiatek: vincendo questa notte la polacca scavalcherebbe la statunitense tornando al numero 2 del ranking Wta, e andando ancora a caccia della prima posizione che è stata sua per due anni.

Dicevamo del ritorno in grande stile: nel 2025 la Swiatek ha vinto Wimbledon e giocato la finale di Bad Homburg, e attenzione perché nelle finali ha un record di 23 vittorie e 5 sconfitte. Tra le tenniste in attività è quella con i numeri migliori per distacco, e si lancia verso gli Us Open nella speranza di incamerare il settimo Slam in carriera; prima la tappa del Cincinnati Open 2025, ma Jasmine Paolini ha altri piani e dunque vedremo come andranno le cose tra poco…