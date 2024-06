DIRETTA PAOLINI SWIATEK/ Streaming video tv finale Roland Garros 2024: storia a senso unico (oggi 8 giugno)

DIRETTA PAOLINI SWIATEK FINALE ROLAND GARROS 2024: TESTA A TESTA

Per ingannare l’attesa della diretta di Swiatek Paolini, meravigliosa finale femminile del Roland Garros 2024, possiamo curiosare nei precedenti di questa partita di tennis, che sono in realtà solamente due. Sulla terra rossa il ricordo è lontanissimo, perché parliamo di un torneo ITF a Praga, che quindi non faceva parte del circuito maggiore WTA. Lo indichiamo a livello simbolico o poco più, fu un dominio nettissimo per la polacca, dal momento che Swiatek si impose con un perentorio 6-2, 6-1 in meno di un’ora di gioco. Ben più significativo è il secondo precedente della diretta di Swiatek Paolini, sia perché parliamo del 30 agosto 2022 sia perché eravamo in un torneo del Grande Slam.

Era però il primo turno degli US Open di due anni fa, naturalmente sul cemento di New York: la costante è che Swiatek di nuovo concesse tre soli game a Paolini, in questo caso con il risultato finale di 6-3, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Insomma, i precedenti sono clamorosamente a senso unico in favore di Swiatek, però la crescita di Jasmine Paolini di recente è stata enorme e allora speriamo che al Roland Garros 2024 oggi possa davvero cambiare la storia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PAOLINI SWIATEK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2024

Ovviamente la diretta tv di Paolini Swiatek sarà affidata ad Eurosport, diciamo così perché l’emittente ha coperto tutto il Roland Garros 2024 e non farà eccezioni con la finale femminile di oggi, che andrà in onda sul canale principale al numero 210 del decoder, dunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare. Possiamo poi ricordare che il match della nostra Jasmine Paolini contro Swiatek potrà essere seguito anche in diretta streaming video, su tre diverse piattaforme e sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento: le alternative sono Discovery Plus, Now Tv e DAZN.

JASMINE PER LA STORIA!

È un nuovo appuntamento con la storia quello della diretta di Paolini Swiatek: la finale femminile del Roland Garros 2024 si gioca alle ore 15:00 di sabato 8 giugno, a 11 anni di distanza un’italiana torna al match per il titolo Slam a Parigi e la nostra Jasmine Paolini sogna in grande. L’Italia ha dominato gli Open di Francia, possiamo dirlo, ma oggi ci concentriamo sulla lucchese che, dopo aver battuto Elena Rybakina (testa di serie numero 4) si è imposta sulla giovanissima Mirra Andreeva che come lei era alla prima semifinale in un Major, ma veniva dallo strepitoso successo sulla numero 2 Aryna Sabalenka. Nella battaglia delle esordienti ha vinto Jasmine: ora, giustamente, si gode il momento.

Tuttavia, la stessa Paolini sa che il lavoro non è stato portato a termine: c’è una finale da giocarla ed è giusto affrontarla pensando di poterla vincere, anche se dall’altra parte della rete c’è una Iga Swiatek che ha vinto tre volte il Roland Garros e ha dei numeri impressionanti sulla terra rossa di Parigi, così come in una carriera ancora agli inizi visti i suoi 23 anni. Basterà l’entusiasmo di Jasmine per avere ragione della favoritissima numero 1 Wta? È quello che scopriremo insieme tra poco quando la diretta di Paolini Swiatek ci farà compagnia, la finale femminile del Roland Garros 2024 per noi non potrebbe essere più bella perché si affrontano una nostra giocatrice e la migliore tennista al mondo, lo spettacolo insomma, con tanta ansia, è già servito in anticipo.

DIRETTA PAOLINI SWIATEK: UNA STORIA CHE CONTINUA A PARIGI

La diretta di Paolini Swiatek è il giorno che sognavamo: quattro anni fa ci aveva provato Martina Trevisan, ma la polacca si era rivelata più forte e l’aveva fermata ai quarti, dopo due anni la stessa fiorentina era tornata e si era presa addirittura presa la semifinale battendo Leylah Fernandez, ma poi c’era stata Coco Gauff a spezzarle i sogni di gloria. Oggi nella finale del Roland Garros 2024 torniamo a sognare: Jasmine Paolini segue la scia di Francesca Schiavone, vincitrice nel 2010 e finalista l’anno seguente, e di Sara Errani che si era presa l’ultimo atto degli Open di Francia venendo però travolta da Serena Williams, che le aveva lasciato un solo gioco.

Cosa potrà fare la Paolini contro una giocatrice che al Roland Garros ha vinto le ultime due edizioni, ha 20 vittorie consecutive e un record di 34 match vinti a fronte di due persi? La risposta ovvia sarebbe ben poco, con il cuore diremmo che la lucchese farà il miracolo mentre a mente fredda possiamo tecnicamente ragionare dicendo che naturalmente Iga Swiatek parte favorita e non di poco, ma che tutte le partite partono da 0-0 e tanti fattori possono contribuire a creare un upset. Per la Paolini sarebbe clamoroso battere la numero 1 Wta nella finale del Roland Garros 2024, uno Slam che la polacca ha vinto tre volte in quattro anni, e questo ci dice già che la pressione sarà tutta sulla Swiatek: alla fine, potrebbe anche contare qualcosa…











